Saúde da Mulher é tema de Encontro gratuito

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Clínica Leve Saúde, na Tijuca, promove no dia 29 de março, das 10h às 12h, um evento gratuito com palestras sobre varizes, alimentação saudável, prevenção ao câncer de mama e cuidados com a pele. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (21) 3952 4800.

A proposta, segundo Fabiane Salgado, administradora da clínica, é chamar a atenção do público feminino sobre a importância de se cuidar. “Sabemos que a mulher é mais cuidadosa do que o homem, mas ela às vezes cuida de todos da família e acaba deixando a sua própria saúde em segundo plano. Queremos criar um espaço em nossa clínica dedicado a ela. O evento será uma oportunidade de chamar atenção para problemas que hoje afetam a mulher, dando dicas de como ela pode ter uma melhor qualidade de vida”.

As palestras serão ministradas pelos médicos Ricardo Brizzi (angiologista e cirurgião vascular), Cristina Carvalho (ginecologista), Alessandra Gunzburger (dermatologista) e a nutricionista Brenda Jacomo. A Clínica Leve Saúde fica na Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 215 – loja B – Tijuca.

Por: Assessoria – Contexto Comunicação

