Saúde mental em tempos de pandemia

Casos de ansiedade e depressão se multiplicam e Projeto #Vemcer oferece atendimento psicológico gratuito

A pandemia e o consequente isolamento social têm mexido com a cabeça de todo mundo. Uma pesquisa que submeteu 1.460 brasileiros a uma triagem psicológica online, por exemplo, sugere que a incidência de sintomas de depressão, ansiedade e estresse pode ter dobrado da primeira para a quarta semana de quarentena pela Covid-19.

Em um contexto assim, cai como uma luva a ação do Projeto #Vemcer, iniciativa sem fins lucrativos com sede em São João de Meriti, que está oferecendo atendimento psicológico gratuito (via teleconsulta) de segunda a quinta, entre 13h e 17h, com psicólogo Benigno L. F. Junior, por meio do telefone (21) 98241-0702.

É uma maneira do Vemcer se manter atuante, mesmo em período de isolamento social. Em tempos normais, o projeto atende cerca de 700 pessoas com atividades como Muay Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, Luta Livre, Capoeira, Fit Dance, Ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar, todas gratuitas. Isso sem falar em ações de empoderamento feminino e em defesa dos animais.

“O projeto surgiu da união de vários amigos, que decidiram realizar um trabalho voluntário de socialização por meio do esporte, voltado, principalmente, para crianças e adolescentes. Com o passar do tempo, verificamos que a área de abrangência poderia ser ampliada para outros segmentos da população”, explica a presidente Tatiana Figueiredo.

Para aproveitar dos benefícios do #Vemcer, o primeiro passo é fazer contato pelo e-mail projetovemcer@gmail.com ou pelos telefones (21) 2751-4189 e (21) 97933-2373 (WhatsApp).

Fotos: Arquivo Vemcer