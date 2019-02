Secretaria de transportes testa nova Barca ‘Angra dos Reis’

Uma nova embarcação, maior com ar refrigerado, poltronas acolchoadas, bicicletário e maior espaço interno. Essa é a ANGRA DOS REIS que a

Secretaria de Estado de Transportes vem preparando através de

testes de equipamentos e desempenho, a fim de verificar as condições operacionais do sistema,.

O procedimento,faz parte do processo de homologação da nova embarcação

A expectativa é que a embarcação, que foi adquirida pelo Governo do Rio e fabricada pelo estaleiro Inace, no Ceará, entre na grade operacional da CCR Barcas, em março. A Angra dos Reis . Ela tem capacidade para transportar 500 passageiros e conta com acessibilidade plena. Além disso, por ser uma embarcação mais rápida e moderna, proporcionará a redução do tempo de viagem em relação às barcas tradicionais