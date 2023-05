Segunda Etapa do Ranking SHB – SABEMI premia grandes cavaleiros e amazonas

Os percursos foram desenhados por Erica Sportiello.

O grande vencedor do Grande Prêmio, com obstáculos de 1,40 foi o conjunto Rodrigo Ullmann Lima e QH Miss Potter do Santo Antônio. O mesmo cavaleiro também venceu a Copa Ouro, com obstáculos de 1,30 com outro cavalo; Kent do Santo Antônio. “Só quero parabenizar a equipe e ao Chico Brandão, pelo apoio a mim, a equipe e ao esporte,” comemorou o cavaleiro.

Mas o grande diferencial do evento foi a ação social em prol da instauração da Biblioteca da Hélio de La Peña na comunidade da Babilônia, no Leme. Foi criado um obstáculo interativo branco onde cada presente no evento podia deixar sua marca carimbando uma ferradura colorida. Uma rifa para ganhar uma cabeçada e rédeas da Maison Du Cavalier angariou fundos e também mais de 80 quilos de alimentos não perecíveis foi arrecadado. No último día do evento o humorista foi pessoalmente fazer o sorteio da rifa. “É muito importante para nós essa ajuda da Hípica porque dá muita visibilidade para nós. Os sócios ficam sabendo. Estamos no primeiro passo lá na biblioteca no morro da Babilônia, então os sócios poderão nos ajudar. Fiquei muito feliz com o apoio da hípica e da Sabemi,” explicou o humorista.

O primeiro dia da competição foi encerrado com uma happy hour com o DJ Daniel e pizzas deliciosas assadas no forno a lenha. No sábado e no domingo todos puderam apreciar a famosa feijoada da hípica. “Foi muito legal ver crianças, jovens, adultos, profissionais e amadores juntos no evento. Estamos preparando mais surpresas para o resto do ano”, comemorou Antônio Mello, presidente da SHB.

Vencedores da etapa

Melhor Sênior Especial Rodrigo Ullmann Lima

Melhor Sênior TOP Rodrigo Ullmann Lima

Melhor Jovem Cavaleiro Top Anna Beatriz Addis

Melhor Jovem Cavaleiro Nina Basbaum

Melhor Jovem Cavaleiro A Isabelle Sportiello

Melhor Jovem Cavaleiro B Helena Marques

Melhor Amador Sênior Top Daniel Abbud Sarquis Aiex

Melhor Amador Super Top Daniel Abbud Sarquis Aiex

Melhor Amador Top Felipe Di Biase

Melhor Amadora Patricia Vianna

Melhor Amador A Oswaldo De Luca Neto

Melhor Amador B Leonardo Waks

Melhor U25 Felipe Teixeira

Melhor MIRIM Theo Jordão

Cavalos Novos

Melhor Cavalos Novos 04 Anos:

Aware Romeu das Palmas com Fabiano Bastos

Melhor Cavalos Novos 05 Anos:

Olímpia JB com Pedro Henrique Monteiro

Melhor Cavalos Novos 06 Anos:

Ibrahim E Lucas Mesquita

Melhor Cavalos Novos 7 Anos: QH Chico do Santo Antonio e

Melhor Cavalos Novos 8 Anos: Dark e Felipe Teixeira

Classificação por série

Melhor Série 0.60 M – Victoria Ullmann Beiler Lima

Melhor Série 0.80 M – Manuela

Todeschini Pires Fontes

Melhor Série 0.90 M – Anna Victoria Brites Mattos

Outros resultados

Prova 01 – 1.00M (Cavalos Novos 04 Anos e Aberta)

1° Daniela Kaminitz Peres Sympathy

2° Francisco Arruda – Fortuna RJ

3° Gabriel Carvalho Zacharias – La La Land Massangana

4° Fabiano Bastos – Aware Romeu das Palmas

5° Elielson de Jesus Souza – Xiquita Bacana

6° Kaick Santos Carius de Oliveira

Prova 02 – 1.10M (Cavalos Novos 05 Anos e Aberta)

1° Pedro Henrique Monteiro

Olímpia JB

2° Yves g Sportiello – Platoon JB

3° Marina Burnett – Orion MQB

4° Elielson de Jesus Souza – Herculano MS

5° Felipe Teixeira – Dark Princess

6° Christina Miranda – Bandeira Arion

Prova 03 – 1.20m X 1.40m (Cavalos Novos 06 Anos E Aberta)

1° Lucas Mesquita – Ibrahim

2° Felipe Teixeira – Holly Santa Cecília

3° Daniel Abbud Sarquis Aiex – Platina Z

4° Rodrigo Lemos De Moraes Sarmento – AD Diva TB

5° Christina Miranda Bandeira – Doroty

6° Stephanie Macieira – Picola

Prova 5 – 0,40

1° isis Albuquerque – Pirolos

2° Lara De Oliveira – Pirolos

3° Beatriz Rothier – Frozen

Prova 06 – 0,60M

1° João Pedro De Souza Robert – Athos

2° Eduarda Azevedo Mobarak – Fabulosa

3° Victoria Ullmann Beiler Lima – Figment

4° Lucas Mesquita – Frozen

5° Evelyn Caetano Araujo – Coração

Valente

6° Beatriz Rothier – Ruby

Prova 07 – 0,80 M

1° Pedro Dirceu Zanini Filho – Nakia

2° Giovanna Costi – Golden da Vista

3° Manuela Todeschini Pires Fontes

Michel

4° Heloa Ferreira Ribeiro – Calvadel Mc Brasil T

5° Mariana Sobral Henriques – For Gold

6° Valentina Rêgo Monteiro – Megève Princesse des Alpes