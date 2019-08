Seja um walker no Rio de Janeiro, conheça a cidade como um carioca e pague o que achar justo

Atividade permite que você conheça a cidade maravilhosa sem ter que gastar muito para isso

“Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil!” Esta bela canção é o hino do Rio de Janeiro e expressa bem o que a cidade apresenta a quem a visita, o que ajuda a explicar porque recebe centenas de milhares de pessoas todos os anos.

De acordo com dados da Polícia Federal que foram apurados pelo Ministério do Turismo, 6,588 milhões de estrangeiros visitaram o Brasil no ano de 2017 e 20,5% (1,355 milhão) foram para o Rio de Janeiro, ou seja, a procura internacional pelo estado fluminense é comprovada.

Com paisagens de fazer cair o queixo e atrações turísticas imperdíveis, é importante que os visitantes tenham o auxílio de alguém que conheça a região, e uma boa pedida são os Free Walking Tours, que fogem do tradicional e te ajudam com tudo o que você precisa conhecer.

Vamos aprender mais sobre esse tipo de serviço, onde ele surgiu e como funciona, o que deixará bem claro para você como é a melhor escolha possível para te acompanhar em sua visita ao Rio de Janeiro!

O que é o Free Walking Tour?

É uma alternativa de turismo que visa apresentar os principais pontos de interesse de uma cidade ou região, de modo que os turistas possam conhecê-los e, assim, agregar uma bagagem cultural que deixará a viagem ainda mais especial.

A modalidade se assemelha aos passeios feitos com guias turísticos, com a diferença de que a pessoa que conduz o passeio (chamada de walker) geralmente é um jovem estudante, que planeja o passeio de modo a ser o melhor possível, com a dose certa de agitação, descontração e entusiasmo.

Além disso, outra diferença importante em relação aos passeios com guias turísticos é o fato de não haver um preço definido para a atividade. Cada participante paga o quanto achar justo, o que funciona como uma gorjeta para os serviços que foram prestados pelos walkers.

Como o nome indica, os passeios são feitos em caminhadas, sem o auxílio de veículos ou outros meios de transporte, o que é ideal para conhecer de perto as principais atrações de cada destino.

Em cada Free Walking Tour, o objetivo é que o walker passe aos visitantes o máximo possível de informações relevantes sobre os locais visitados, como questões históricas e curiosidades, ou seja, detalhes que jamais seriam conhecidos em uma visita feita individualmente.

Com uma linguagem leve, jovem e tranquila, a experiência tende a ser inesquecível para todos os participantes, que além de conhecerem com maior riqueza de detalhes sobre os lugares, também podem construir novas amizades e economizar em suas viagens sem abrir mão da qualidade.

Quando surgiu o Free Walking Tour?

O primeiro tour oficial ocorreu no ano de 2004 na cidade de Berlim, Alemanha. Esse foi o ponto de partida registrado de uma área com alto potencial de crescimento por suas inúmeras vantagens.

Hoje em dia, o serviço é oferecido em mais de 110 países, de Brasil a Itália, de Estados Unidos a Austrália, de África do Sul a Japão.

Alguns dos países com destinos mais procurados pelos interessados são os seguintes:

América do Sul: Brasil, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai.

Brasil, Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai. América do Norte: Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico.

Estados Unidos, Canadá, México, Porto Rico. Ásia: Japão, Índia, China, Hong Kong, Catar, Emirados Árabes Unidos, Tailândia.

Japão, Índia, China, Hong Kong, Catar, Emirados Árabes Unidos, Tailândia. África: África do Sul, Egito, Marrocos, Etiópia.

África do Sul, Egito, Marrocos, Etiópia. Europa: Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Grécia, Suíça, Turquia.

Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Grécia, Suíça, Turquia. Oceania: Austrália e Nova Zelândia.

Como funcionam os Free Walking Tours no Rio de Janeiro?

Através da visita e de explicações sobre os principais destinos da cidade maravilhosa, que são os seguintes, com os respectivos pontos de encontro:

Centro e Lapa: Relógio Histórico do Largo da Carioca;

Copacabana e Ipanema: Praça Jardim Eugênio;

Boulevard Olímpico e Herança Africana: Relógio Histórico do Largo da Carioca.

Os passeios ocorrem todos os dias, geralmente sem a necessidade de fazer reservas, a menos que o grupo seja maior de 10 pessoas ou que o passeio seja feito em alta temporada na cidade.

O fato de o ponto de encontro ser um lugar conhecido torna o acesso mais fácil a todos os participantes, que podem encontrar rotas facilmente através de aplicativos de mapas ou mesmo de informações presentes nas ruas e placas, ou seja, a opção é ideal até mesmo para quem não tem qualquer conhecimento sobre o local.

Geralmente, os passeios duram em torno de 2 horas e meia e são feitos nos dias marcados, mesmo em casos de chuva. A maioria dos tours é feita em inglês, idioma universal e que facilita a comunicação.

Quanto custa participar de um Free Walking Tour no Rio de Janeiro?

Essa é uma dúvida comum e interessante, que diz respeito a uma das principais características do passeio, que é de não ter um preço definido para participação dos interessados.

O sistema funciona de maneira similar às gorjetas, que não possuem valor mínimo ou máximo e são oferecidas de acordo com a satisfação e interesse de cada participante em agradecimento e reconhecimento à qualidade do que lhes foi oferecido.

Ainda que não haja valor mínimo ou máximo, os Free Walking Tours no Brasil costumam ser feitos mediante a contribuição de valores entre R$ 20 e R$ 50. Afinal de contas, precisamos lembrar que os walkers dependem do dinheiro para continuar a prestar serviços de qualidade, e nada mais justo do que contribuir com eles.

O valor é irrisório ao comparar com o que é cobrado por guias turísticos, além do fato de que você participará de uma genuína experiência carioca, com uma demonstração de sua cultura, culinária, história e informações super interessantes. Quem tiver gostado muito da experiência sempre pode contribuir com mais!

Free Walking Tours: a sua oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro como um carioca da gema

Muito além de um simples passeio, esses tours são uma verdadeira experiência cultural, com detalhes, informações e interações que darão um toque especial para a sua viagem, mediante um investimento que cabe no bolso e, de quebra, ajuda o trabalho de quem tanto se dedica para contribuir com sua viagem.

Na próxima vez que estiver no Rio de Janeiro, não perca a oportunidade de participar de um Free Walking Tour Rio de Janeiro e sinta na pele como essa decisão fará a sua viagem ser ainda mais sensacional!