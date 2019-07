Seleção jovens de comunidades participação na Game XP

Recode seleciona jovens de comunidades para participação na Game XP

Hackathon na Casa Firjan selecionou grupos com ideias de soluções tecnológicas para melhorar a sustentabilidade e o impacto social de grandes eventos no

Um aplicativo para incentivar e formalizar fornecedores locais, uma moeda em blockchain para evitar filas e um sistema personalizado para gestão de segurança. Todas essas soluções tecnológicas voltadas à melhoria de grandes eventos foram apresentadas por jovens de comunidades cariocas que participaram hoje (18/07) de um hackathon realizado pela organização social Recode na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Como prêmio, os grupos vencedores terão a chance de apresentar seus projetos ao público do palco Inova Arena do Game XP, dia 27/07, com chances de garantir uma vaga no projeto de empregabilidade da ONG.

Os jovens de família de baixa renda receberam mentoria especializada para que o projeto finalista possa ser desenvolvido e disponibilizado para o mercado. Roberta Coelho, CEO da Game XP, Pedro Guimarães, diretor da Apresenta Rio, Sidney Breyer, empreendedor na área de tecnologia, e Marcos Jochimek, sócio diretor da V3A, trouxeram ideias e inspiração aos futuros programadores.

A iniciativa integra o processo seletivo do Recode Pro, que convida 120 jovens de baixa renda no Rio de Janeiro e São Paulo para uma formação presencial e gratuita de 320 horas em programação. O projeto – que contempla encaminhamento dos concluintes para vagas em grandes empresas – irá priorizar mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência e pessoas trans, buscando ampliar a diversidade de profissionais no mercado de tecnologia. Assim, a organização social Recode também busca atender a demanda por vagas qualificadas no contexto da crescente exigência por transformação digital. De acordo com a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Comunicação), o setor deve abrir 420 mil vagas até 2024.

“São jovens altamente motivados que perceberam o potencial da tecnologia para criar soluções para os desafios mais urgentes da sociedade, tendo desta vez a sustentabilidade como foco. Isso é empoderamento digital a favor da formação de futuros profissionais conectados com as necessidades do nosso tempo”, afirma Rodrigo Baggio, empreendedor social e presidente da Recode.

“Estamos felizes com essa parceria com a Recode para poder estimular esses jovens empreendedores. Buscaremos criar juntos ideias bacanas para ajudar os eventos do Rio, gerando emprego, tornando-os mais sustentáveis e com mais acesso para todo mundo”, celebra Roberta Coelho, CEO da Game XP.

Informações

Hackathon Recode

Data: 18/07 (quinta-feira)

Horário: 9h às 13h

Local: Casa Firjan – R. Guilhermina Guinle, 211 – Botafogo, Rio de Janeiro