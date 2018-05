Semana da Enfermagem: Faculdade promove Feira de Saúde

Com o objetivo de abordar temas e práticas para profissionais de enfermagem, além de servir a população, de 12 a 29 de maio a “FIJ”, Faculdades Integradas de Jacarepaguá e a rede de escolas “Futuro Vip” promovem vários eventos, palestras, workshops e até uma ação social em Jacarepaguá. Na abertura da Semana Nacional da Enfermagem, sábado, 12 de maio, alunos e professores da FIJ vão participar da na FEIRA DE SAÚDE E CIDADANIA, evento gratuito, aferindo pressão arterial, medição do índice de glicemia e orientando a população sobre alimentação saudável na Praça Professora Camisão, no Largo da Freguesia, Jacarepaguá, entre 8h30 e 14h. Em parceria com a Fundação Leão XIII também será possível obter 2ª via de documentos como RG, certidões de nascimento e casamento e atestado de óbito.

Durante a semana acontecerá uma jornada científica apresentando estudos, workshops como “Procedimentos para tratamento do pé diabético”, o seminário: “As oportunidades de trabalho na área de Enfermagem” e palestras para acadêmicos, estudantes de nível técnico e profissionais de enfermagem

Programação da Jornada Científica FIJ

14/05 (segunda-feira) – Abertura da jornada científica

Apresentação de estudo anatômico a partir da tecnologia da realidade aumentada, a mesma utilizada no jogo para smartphones Pokemon Go. A plateia poderá manipular a imagem projetada em uma tela apenas com o toque dos dedos em um celular.

Com a presença de Luiz Marcelo Birman, CEO do Grupo Futuro VIP e Camilo Souza, diretor acadêmico da FIJ.

15/05 (terça-feira) – Feira de saúde e cidadania intramuros

Aferição de pressão arterial, medição do índice de glicemia e orientações sobre alimentação saudável. Neste dia, não haverá o serviço de retirada de documentos.

Workshop: “Procedimentos para tratamento do pé diabético”

Uma complicação do diabetes mellitus, o pé diabético ocorre quando uma área machucada nos pés desenvolve uma ferida que, se não for tratada rapidamente, pode levar à amputação do membro afetado e até à morte do paciente. Este workshop abordará o reconhecimento dos sintomas, procedimentos necessários para o alívio do paciente e orientações para prevenção.

Com a presença de Izidoro Flumingan, médico endocrinologista, presidente da ACD (Associação Carioca de Diabetes), e Ana Paula Vergara, coord. De extensão da FIJ e vice-presidente da ACD.

17/05 (quinta-feira) – Workshop: “

Atendimento à vítima de traumas”

Serão realizados por equipe capacitada exercícios práticos com a participação dos presentes, como a correta imobilização da vítima de trauma, além de outros procedimentos a serem feitos até a chegada do socorro.

Com a presença de Wander Miranda, enfermeiro do Sesep (Sistema de Ensino Preparatório Específico e Profissionalizante).

21/05 (segunda-feira) – Seminário: “As oportunidades de trabalho na área de Enfermagem”

Este seminário discutirá as possibilidades apresentadas hoje no mercado de trabalho para o bacharel em Enfermagem para além das atividades de cuidado direto com o paciente. Serão abordadas as funções de pesquisador, de especialista em arboviroses e o trabalho de notificação compulsória de casos que precisam ser relatados para fins de estatísticas de órgãos públicos.

22/05 (terça-feira) – Palestra: “Assistência da enfermagem à população LGBT”

Serão abordados aspectos médicos e humanos do trabalho das equipes de enfermeiros e técnicos em enfermagem no atendimento de saúde a pessoas LGBT. Em pauta também estarão os aspectos cidadãos deste atendimento e a urgência do enfrentamento do preconceito contra esta população e sua conseqüente marginalização.

Com a presença de Luciano Soares, professor de saúde coletiva da FIJ e Mestre em saúde pública pela Fiocruz.

24/05 (quinta-feira) – Workshop: “Atendimento à vítimas de PCR (parada cardiorrespiratória)”

Este workshop abordará os principais procedimentos de urgência em pacientes com parada cardiorrespiratória e mostrará como a atuação rápida da equipe de enfermagem é crucial para aumentar a sobrevida e reduzir os riscos de seqüelas de uma vítima de PCR.

Com a presença de Wander Miranda, enfermeiro, do Sesep (Sistema de Ensino Preparatório Específico e Profissionalizante).

29/05 (terça-feira) – Palestra: “Pré-natal masculino”

Esta palestra vai abordar a importância do acolhimento do homem por parte da enfermagem no sistema de saúde, quando acompanha a mulher durante o pré-natal e puerpério. É o momento em que o homem pode ser convidado a fazer checagem de DSTs, assim como exames de rotina. O objetivo é sensibilizá-lo para o fato de que é preciso criar uma rotina de cuidados com a saúde e identificar questões que podem, inclusive, ter implicações negativas na gravidez da companheira.

Com a presença de Domingos Batista Brito, professor de políticas públicas e epidemiologia da FIJ.

SERVIÇO

Feira de Saúde e Cidadania sábado: 12/05/2018

Local: Largo da Freguesia, Jacarepaguá – Horário: 8h30 às 14hs

Jornada Científica FIJ

Data: de 14/05/2018 a 29/05/2018 – Local: FIJ – Ladeira da Freguesia, 196, Jacarepaguá – Horário: 19h30 às 21hs – Entrada: 1kg de alimento não perecível



