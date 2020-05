Semana do Detox Digital reúne especialistas no YouTube para falar sobre uso saudável da tecnologia – de 1° a 06 de junho

No dia 1° de junho, segunda-feira, começa a primeira edição da Semana do Detox Digital. O evento virtual acontece no YouTube, no canal da your/dev (a empresa organizadora), durante 6 dias consecutivos, sempre pela manhã, a partir das 09h. Para participar basta fazer a inscrição pelo https://bit.ly/semanadetoxdigital. A ideia partiu do jovem empresário Matheus Costa, fundador plataforma e CEO da empresa de transformação digital your/dev.

Segundo a edição 2019 do relatório ICD (Indicador de Confiança Digital), conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), “para 41% dos jovens brasileiros, as redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade ou depressão.” O estudo mostrou também que apenas 27% dos jovens esperam o melhor da tecnologia.

O evento reúne especialistas em comportamento e autoconhecimento para estimular o debate e a reflexão sobre o uso consciente da tecnologia. São eles Eduardo Valladares (designer de aprendizado), Daniela Generoso (psicóloga), Roberta Sertã (professora de yoga radicada na Tailândia), Arnaldo Neto (apresentador do programa ‘Minuto de Proposito’, na Rádio Mix e autor do best-seller ‘Vivendo de Propósito’), Pedro Salomão (autor de ‘Empreendendo Felicidade’ (2016) e finalista do último prêmio Jabuti com o livro LYdereZ (2018)) e Fernando Gonçalves (CEO e fundador da CINCO, empresa que tem como clientes atletas como Carlos Burle, Anderson Silva, Lucas Paquetá e Minotouro)

A ideia do tema surgiu diante de uma dor pessoal. Matheus experimentou os efeitos negativos do uso excessivo das ferramentas digitais no seu dia a dia. Sintomas como alterações no sono e na visão, distração, ansiedade, stress, entre outros o levaram a pesquisar o assunto e conversar com especialistas. A adoção de hábitos digitais mais saudáveis e conscientes devolveram qualidade de vida e até aumentaram a produtividade. Compartilhar o conhecimento para que mais pessoas possam se beneficiar foi o ponto de partida da criação do evento.

“Neste momento em que a pandemia e o isolamento social levam a uma revisão de conceitos e comportamento, tendo no digital a saída para a sobrevivência de negócios e interação social, resolvemos incentivar as pessoas a olhar para si e modificarem seus hábitos viciados pela era da informação,” acrescenta Matheus.

Um estudo batizado de “Status of Mind” (estado da mente, em português), feito em 2017 pela Royal Society of Public Health, de , Reino Unido, revelou que o Instagram é o pior aplicativo quando se trata de saúde mental. A pesquisa analisou as reações aos posts de Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat e Instagram e teve como resultado que o app de fotos e vídeos provoca ansiedade, depressão, má qualidade do sono e insatisfação com o próprio corpo — alguns dos sintomas do caráter viciante do FoMO – Fear of Missing Out (a síndrome de quem fica viciado em redes sociais, “medo de estar perdendo algo”) .

A Semana do Detox Digital aproveita para divulgar o trabalho do Instituto da Criança, organização que há 26 anos aproxima o investimento privado de causas solidárias e promove a gestão eficiente destes recursos. Será possível realizar doações para a organização social, que servirão de apoio a campanhas de combate a COVID-19.

Programação:

Introdução ao tema:

“Desapegue, mude hábitos e cuide da saúde física e mental”

Agenda:

01/06 – Eduardo Valladares: A importância de se reinventar diante da pandemia

02/06- 9h – Daniela Generoso: Ansiedade versus Autoresponsabilidade

03/06- 9h – Arnaldo Neto: Como encontrar o seu propósito através da sua dor?

04/06 – 9h – Roberta Sertã: Como a prática do Yoga e da Meditação podem te desintoxicar na quarentena

05/06 – 9h – Pedrinho Salomão: Valor Presente: A Estranha Capacidade de Vivermos Um Dia de Cada Vez

06/06 – 10h – Fernando Gonçalves: Alta Performance Emocional e Mental

Os Palestrantes:

Eduardo Valladares: Designer de Aprendizagem, criador da metodologia Guia do Estudo Perfeito e professor do portal de educação Descomplica. Palestrante internacional e TEDx Speaker, autor do livro “Como Aprender Melhor” (Amazon)

Daniela Generoso: Psicóloga especializada em Neuropsicologia, fundadora do Instituto É Possível Sonhar, escritora, colunista e mestranda em Violência Sexual, Física e Psicológica (Ansiedade e Depressão).

Arnaldo Neto: apresentador do programa “Minuto de Propósito” na Rádio Mix, palestrante, TEDx Speaker. Possui em sua trajetória clientes como NBA, Gurumê e Multishow. Autor do best- seller, “Vivendo de Propósito” (Editora Mastermind).

Roberta Sertã: administradora de formação, trabalhou em grandes empresas como Accenture e IBM por alguns anos. Professora de yoga e instrutora de meditação, atualmente mora na Tailândia dando aulas particulares de yoga online.

Pedro Salomão: Fundador da Rádio Ibiza, administrador com especialização em Sociologia Cultural (PUC-RJ). Com mais de 1000 palestras Brasil afora, Pedro é autor de “Empreendendo Felicidade” (2016) e finalista do último prêmio Jabuti com o livro “LYdereZ” (2018) e está lançando seu 3º livro “VALOR PRESENTE : A estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez.”

Fernando Gonçalves: economista, especializado em psicologia, CEO e cofundador da CINCO, onde potencializa empresas e atletas com o treinamento de competências mentais e emocionais. Entre seus clientes, atletas, como Carlos Burle, Anderson Silva, Lucas Paquetá, Minotouro, Lucas Fink e empresas, como Flamengo, AMBEV, Reserva, Petrobras, Coca Cola e TIM.

Idealização e Organização:

your/dev. – Desenvolvemos soluções escaláveis para promover a Transformação Digital com nossos clientes.

https://www.yourdev.com.br/ / @yourdevbr

Matheus Costa: Formado em Gestão de T.I pelo Instituto Infnet, passou por empresas como Deloitte, TIVIT e Petrobras, onde trabalhou com Gestão de Segurança da Informação. É certificado pela Scrum Alliance como CSPO (Product Owner), Modelos de Negócios Digitais pela FGV (RJ) e Marketing e Comunicação pela Cria School. Além disso, é representante no Brasil da IdeaLunchbox , aceleradora internacional de startups, com sede em Chicago (EUA).

https://www.linkedin.com/in/matheusalencarcosta/

Apoio:

Instituto da Criança: O Instituto da Criança é uma solução para promover o desenvolvimento humano. Por meio do investimento social privado e da gestão de projetos, a organização inspira a prática da solidariedade. Com 26 anos de história, o Instituto funciona como uma via de aproximação entre pessoas físicas e jurídicas que têm condições e vontade de contribuir, contudo não sabem como fazer este investimento chegar a quem realmente precisa

https://www.institutodacrianca.org.br/ / @institutodacrianca