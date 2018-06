Projeto Meros do Brasil movimenta a Semana do Meio Ambiente em nove estados do Brasil, inclusive o RJ

Atividades culturais, artísticas e parcerias com outras instituições serão os grandes aliados do projeto na preservação da espécie do peixe.

O Projeto Meros do Brasil abarcou a semana do meio ambiente e junto com a campanha da ONU #AcabeComAPoluiçãoPlástica como forma de preservar o ambiente onde vive, vai agitar os pontos focais onde atua, com diversas atividades e reflexões sobre o tema.

Cientes de que não é possível fazer isso sozinho, o Projeto Meros do Brasil, com patrocínio da Petrobras, e o apoio de outras instituições parceiras em cada Estado, investiu em atividades abertas ao público nos noves estados onde atua: Pará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

O projeto preparou brincadeiras, apresentações audiovisuais, exposições, palestras, rodas de conversa, entre outras tantas tarefas para comemorar a data.

A limpeza dos rios, das praias e dos mares não ficou de fora. Pensando na preservação do habitat e na conservação do mero, Epinephelus itajara, peixe marinho criticamente ameaçado de extinção no país e causa do Projeto Meros do Brasil, serão parte do trabalho de alguns locais e vem para fortalecer a campanha #AcabeComAPoluiçãoPlástica.

E não para por aí! Pensando na diminuição do consumo excessivo de plásticos por todas as regiões, o PMB criou Ecocopos – um copo ecológico de papel – que está sendo distribuído como brinde e utilizados nas ações de todos os pontos focais, para que as pessoas levem a mensagem de conservação para casa e a incorpore no seu dia a dia.

A conscientização no cuidado com o Planeta Terra e os seres que nele habitam tem despertado cada vez mais a preocupação de tod@s. As discussões sobre o impacto que as ações humanas causam no ambiente bem como as iniciativas sobre os caminhos para a preservação do meio são diárias e devem ser cada vez mais incentivadas.

O PMB é voltado para o desenvolvimento de ações de conservação da espécie e dos ambientes marinhos e costeiros e patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental

Segue abaixo a programação completa do Rio de Janeiro:

Estado do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro Data Horário Local Atividade Público Parceiros 05/06

a

08/06 11h às 17h Morro da Urca; Primeira estação do bondinho do Pão de Açúcar Participação na Semana do Meio Ambiente do Morro da Urca: *Exposição fotográfica: Praia Vermelha visita o Pão de Açúcar

*Exibição do Vídeo Institucional PMB na Mostra de Filmes Ambientais do Morro da Urca

*Painel para visitantes tirarem selfie com o mero *Oficinas para alunos de escolas visitantes do Pão de Açúcar:

*Pintura em desenho com motivos marinhos;

*Dobradura/origami com motivos marinhos;

*Jogo da memória com motivos marinhos;

* Apresentação de personagem Sereia para crianças;

*Presença de mergulhador@s falado sobre a prática de mergulho; Comunidade em geral » Bondinho do Pão de Açúcar »Unirio;

» MoNa Pão de Açúcar 06/jun 14h30 Museu Nacional (Quinta da Boa Vista) Fotos e informações na exposição “Expedição Coral: 1865-2018” do Projeto Coral Vivo com a participação do PMB Comunidade em geral » Projeto Coral Vivo;

» Museu Nacional / UFRJ; 08/jun 18h Pão de Açúcar Participação na mesa redonda sobre a Biodiversidade e conservação da Baía de Guanabara após a exibição do documentário “Baía Urbana” do biólogo e cineasta brasileiro Ricardo Gomes. Atividade participante da Virada Sustentável que vai acontecer no Rio de Janeiro Comunidade em geral » Unirio;

» Pão de Açúcar; 09/jun 12h Praia do Leme Participação na Marcha pelos Oceanos Comunidade em geral » WWF; » Instituto Mar Adentro 10/jun 09h às 12h Praia Vermelha Participação na Limpeza de Praia com mergulhadores Comunidade em geral » Projeto Verde Mar;

