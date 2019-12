Semifinalista do The Voice Brasil, faz show nesta quarta e anuncia parceria com a gravadora Som Livre

Cantor sertanejo Sérgio Dalcin, participa do projeto Melhor Horário, do Centro da Música Carioca Artur da Távola

Crédito: Daniel Coelho

O cantor, compositor e ator paranaense Sérgio Dalcin se apresenta no Centro da Música Carioca Artur da Távola, na Tijuca, nesta quarta-feira, 4 de dezembro, pelo projeto Melhor Horário.

Semifinalista do programa global The Voice Brasil em 2017, o artista acaba de assinar contrato com a gravadora Som Livre. “Estou muito feliz de ver meus sonhos se transformando em realidade, de poder mostrar minha arte”, comenta Sérgio Dalcin.

Meu quintal é maior do que o mundo, título que dá nome ao show que o músico apresenta nesta quarta-feira, é trecho de um famoso poema do escritor cuiabano Manoel de Barros e serviu de inspiração para esse projeto. Assim como Sérgio, o escritor viveu grande parte da sua infância sentindo o cheiro do mato e contemplando os encantos da natureza. Ambos partiram para a cidade grande para levar sua arte sem perder a essência da terra.

Sérgio Dalcin sobe ao palco acompanhado por uma banda composta por Tony Lucchesi (direção musical, arranjos e piano), Ede Felipe (teclado), Gabriel Quinto (guitarra e violão), Edu Simões (baixo) e André Guerra (bateria).

Além de composições autorais, o repertório conta também com releituras dos clássicos sertanejos com uma roupagem moderna e arranjos sofisticados.

Breve histórico

Natural de Bela Vista do Paraíso (PR), o cantor, compositor e ator começou sua carreira ainda na infância cantando em festivais de música da região. Em 2003, trouxe suas raízes fincadas na terra e essência sertaneja para o , onde participou de programas de TV e do filme Somos Tão Jovens, além de ter atuado em diversos musicais como Bem Sertanejo – O Musical, Milton Nascimento Nada Será Como Antes, Beatles num Céu de Diamantes, Pippin, Hair e Samba Futebol Clube, entre outros.

Como ator, também participou das duas mais recentes temporadas de Gaby Estrella, novela infantil do canal Gloob, no papel do professor de música Pedro, além de ser compositor de duas músicas da trama. Já no cinema, recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante no 6º Festival de Cinema da Lapa, com o personagem Petrus, do longa-metragem Somos Tão Jovens, dirigido por Antônio Carlos da Fontoura.

Dalcin gravou ainda o single Caipira, que contou com a participação especial de seus ídolos Chitãozinho & Xororó, disponível nas plataformas digitais. Foi semifinalista do programa The Voice Brasil, em 2017, e agora estreia seu show solo e comemora parceria com a gravadora Som Livre.

Redes sociais

Instagram: https://www.instagram.com/sergiodalcin/

Facebook: https://www.facebook.com/SergioDalcinOficial/

Twitter: https://twitter.com/dalcinsergio

YouTube: https://www.youtube.com/user/SergioDalcin

Serviço: Show solo de Sérgio Dalcin no Rio de Janeiro

Dia: 4 de dezembro

Horário: 16h

Local: Centro de Música Carioca Artur da Távola – Sala Paulo Moura

Endereço: Rua Conde de Bomfim, 824, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada)

Pontos de venda: bilheteria do Centro de Música Carioca Artur de Távola de quarta a domingo a partir das 14h