Semiram’s ganha chancela de qualidade do salão Walter’s Coiffeur

Unidade da Tijuca ganha o selo Walter’s + Você e oferece novo conceito aos clientes

A rede de salões Walter’s Coiffeur, empresa fundada no Rio de Janeiro pelo renomado cabeleireiro Walter Cabral, anuncia a inauguração da 1ª unidade do Walter’s + Você, novo modelo de negócios da rede. O salão de beleza Semiram’s Coiffeur localizado na Tijuca acaba de ganhar a chancela de qualidade da tradicional rede carioca com seis décadas de mercado.

O W+Você tem como objetivo unir forças do empreendedor de beleza, proprietário de salão, com o know-how de mais de 60 anos da rede Walter’s Coiffeur, que chancela e presta consultoria de metodologia de gestão. Agora com o nome W+Semiram’s Coiffeur, a unidade da zona norte da cidade do Rio de janeiro passou por uma reforma e traz um novo conceito de salão para os clientes da região, mais moderno e premium.

O Semiram’s irá usufruir de uma estrutura completa de consultoria oferecida pelo Walter’s Coiffeur, rede que atua no mercado brasileiro de beleza oferecendo serviços de alto padrão com o propósito de transformar o sentimento das pessoas. “Desenvolvemos o Projeto +Você a partir do benchmarking de outras empresas no mercado, trazido como ideia de um dos nossos consultores na época, Roberto Salami Junior. Com esta sugestão, atrelada a demanda de clientes empresários e proprietários de pequenos e médios salões de beleza que desejavam virar franqueados da rede, criamos o novo modelo para impulsionar esses negócios”, afirma a diretora da rede, Kátia Silva.

“Temos como expectativa desse novo modelo de negócio atingir mais de 50 salões em dois anos com a marca Walter’s Coiffeur no Rio de Janeiro, gerando mais que R$1.500.000,00 em aumento no faturamento mensal. Para isso, contamos com uma equipe qualificada e especializada no segmento de beleza, além da Walter’s Academy que forma, capacita e treina profissionais da beleza não só para ingressar na rede, mas também para o mercado.”, ressalta Walter Filho, Diretor da marca Walter’s Coiffeur.

Atualmente a marca possui 14 unidades, sendo que cinco são franquias e três Barbearias Walter’s, o Walter’s Concept – modelo conceito da rede –, o e-commerce W|Shop, e a Walter’s Academy – centro técnico de formação e capacitação de profissionais de beleza. São mais de 600 colaboradores e parceiros, profissionais com alto nível de conhecimento técnico, experiências e certificados nas melhores escolas internacionais.

Para Fatima Feitosa , proprietária do Semiram’s, o anuncio foi de grande satisfação. “Essa parceria com o Walters Coiffeur só nos engrandece e estimula para sermos cada vez melhores. Um união é baseada na confiança mútua de que juntos caminhamos na mesma direção e dividimos os mesmo ideais. Sucesso na nossa junção!”, comemora.

PIONEIRISMO GPTW

Neste ano de 2022, a rede de salões de beleza do Rio de Janeiro recebeu pela terceira vez consecutiva a certificação GPTW (Great Place to Work) o que reforça o pioneirismo no segmento por ser o único salão no Brasil a ter o selo que concede a chancela de empresas com alto nível de qualidade do ambiente de trabalho e cultura organizacional.

Para Walter Filho, a conquista é resultado do comprometimento com o desenvolvimento e cuidado com os colaboradores. “Sempre investimos na capacitação, ambiente saudável e bem-estar dos nossos colaboradores. Temos princípios e valores inegociáveis, o clima que conquistamos é fruto de dedicação diária, feedbacks e amor ao que fazemos”, celebra o diretor.

“Para nós é uma grande satisfação estar no mesmo patamar de grandes empresas no mundo que conseguiram o certificado do Great Place to Work”, finaliza Walter Filho.

Serviço:

W+ Semiram’s Coiffeur

Rua Conde de Bonfim, 535 – loja B – Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 20520-051