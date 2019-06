Senac RJ e Digipix realizam “Papo com quem faz: Fotografia”

Evento gratuito, no dia 17 de junho, terá palestra do fotógrafo Márcio Monteiro e demonstrações de equipamentos da Canon e da Sony, além da apresentação de produtos e serviços para profissionais da fotografia

O Senac RJ e a Digipix, maior gráfica fotográfica da América Latina, promovem, na segunda-feira, 17 de junho, às 18h, o “Papo Com Quem Faz: Fotografia”. O evento, gratuito e aberto ao público, terá palestra do fotógrafo de casamentos Márcio Monteiro com tema “Mudando o Mundo com a Fotografia”. Na palestra, ele compartilha sua experiência profissional e leva os participantes a pensar e repensar suas escolhas por meio da vivência fotográfica. O “Papo com Quem Faz: Fotografia” será realizado no auditório da sede do Senac RJ (Rua Marquês de Abrantes, 99 – Flamengo). As inscrições devem ser feitas pelo link http://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=2133. Mais informações pelo telefone (21) 4020-2101.

Além do bate-papo, a Digipix estará presente no evento com atendimento e apresentação de todo o portfólio exclusivo da linha Digipix Pro. Também haverá demonstrações dos lançamentos em equipamentos fotográficos da Canon e da Sony, dicas de diagramação de álbuns utilizando o D-Book, brindes e sorteios.