Senac RJ no Mercadão de Madureira: Atividades grátis para pets e tutores

Evento gratuito do Senac Pet Móvel neste sábado, 24 de junho, terá serviço de banho e tosa para cães, circuito de atividades, desfile de pets, encontro de cachorreiros e Barraca de Lambeijo. Para tutores e interessados, haverá palestras e dicas de adestramento, além de campanha de adoção de cães e gatos em parceria com a Casa de Lázaro

Neste sábado, 24 de junho, das 10h às 16h, o Senac Pet Móvel, veículo do Senac RJ adaptado para oferecer cuidados para bichinhos de estimação, estaciona no Mercadão de Madureira, onde irá promover atividades gratuitas para bichinhos de estimação e seus tutores. Para os pets, haverá atendimentos de banho e tosa realizados pelos alunos do Senac RJ e supervisionados por instrutores. Os cães também poderão participar de um desfile Pet e de um circuito de atividades Agility, além de brincadeiras. Haverá também uma Barraca do Lambeijo para fazer fotos com os bichinhos e campanha de adoção de cães e gatos em parceria com a ONG Casa de Lázaro, que também irá receber doações de ração no local.

Já para os tutores haverá um encontro dos cachorreiros às 11h, com degustação de buffet pet. Os apaixonados por cães ou interessados em atuar profissionalmente na área também poderão assistir as palestras “Como cuidar da estética dos pets”, com dicas de cronograma capilar, e “Levei um pet para casa, e agora?”, além de dicas de adestramento.

Senac Modo Pet Com cada vez mais prestígio, os bichos de estimação têm saído do quintal, subido no sofá e conquistado novos produtos e serviços exclusivos. Para atender à crescente demanda por especialização nesse aquecido mercado, o Senac RJ desenvolveu o Senac Modo Pet, com um amplo portfólio de cursos de capacitação voltados tanto para empreendedores e profissionais da área, quanto para os próprios tutores de animais domésticos. Entre as formações voltadas para pessoas que buscam atuar profissionalmente no mercado de cuidados com animais de estimação estão os cursos de Adestrador, Esteticista de Animais Domésticos, Banho e tosa em Cães e Gatos e Banhista de Cães e Gatos. As aulas são ministradas em laboratórios com ambiente similar ao de um pet shop real, com recepção, canil, estações de trabalho e lavatórios modernos e acolhedores.

Senac RJ

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Senac RJ – Pet Móvel

Programação:

24/06 | Mercadão de Madureira

(Av. Min. Edgard Romero, 239 – Madureira)

10h às 16h

Evento gratuito

10h às 13h – Atendimento de Banho e tosa (inscrições limitadas e por ordem de chegada. Atendimento de raças de pequeno a médio porte e somente 1 por CPF)

10h às 16h – Campanha de adoção / Barraca do Lambeijo / Circuito Agility / Brincadeiras

10h – Palestra: Como cuidar da estética dos Pets – Cronograma capilar

11h – Encontro dos cachorreiros com degustação de buffet pet

11h30 às 12h – Desfile Pet

13h30 às 14h30 – Palestra: Levei um PET para casa e agora?

15h às 16h – Dicas de Adestramento para Cães