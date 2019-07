As inscrições estão abertas nas unidades Botafogo, Madureira, Campo Grande e Niterói

O Senac RJ oferece cursos de desenho no mês de julho para desenvolver a criatividade de jovens a partir dos 14 anos e adultos: Aprenda a desenhar e Fundamentos do Desenho Artístico. As inscrições estão abertas em Botafogo, Madureira, Campo Grande e Niterói.



Informações sobre documentação podem obtidas pelo telefone 4020-2101 ou pelo site www.rj.senac.br. As matrículas são realizadas diretamente nas unidades.

O é um dos polos de Economia Criativa mais promissores do Brasil, com estúdios de desenho, estúdios de animação, escritórios de design, editoras, agências de propaganda e outras empresas que contratam o trabalho de desenhistas e ilustradores.

No curso Aprenda a Desenhar o aluno será orientado, ao longo de 15 horas,a desenvolver composições artísticas gráficas, utilizando fundamentos e técnicas de desenho.Durante as aulas serão abordados modelos, aplicações e adequações dos materiais de desenho, e ainda, conhecer conceitos básicos de volume, contrate, iluminação, texturas, grafismos, técnicas de enquadramento, proporção de luz e sombra.

O curso Fundamentos do Desenho Artístico também ensina os mesmos princípios básicos para desenhar em harmonia e equilíbrio visual em uma extensão superior, de 60 horas, e maior atenção na aplicação de cores. As atividades são realizadas com lápis grafite HB, 2B e 6B, além de coloridos.

Em ambas as opções os únicos pré-requisitos são usar a imaginação e praticar bastante. Não é necessário conhecimento prévio de desenho para iniciar os estudos.

Senac RJ

O Senac RJ atua há 73 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Cursos de desenho Senac RJ

Informações: www.rj.senac.br ou 4020-2101 (geral)

Unidade Niterói – Rua Almirante Tefé, 680 – Centro – Tel: 3214-1717

Fundamentos do desenho artístico

Início: 1 de julho

Horário: segundas e quartas, das 18h às 22h

Unidade Botafogo – Rua Bambina, 107 – Tel: 2536-3944

Fundamentos do desenho artístico

Início: 2 de julho

Horário: terças e quintas, das 13h às 17h

Aprenda a desenhar

Início: 6 de julho

Horário: sábados, das 9h às 13h

Unidade Campo Grande – Rua Barcelos Domingos, 58 – Tel: 2413-2523

Aprenda a desenhar

Início: 9 de julho

Horário: terças e quintas, das 9h às 12h

Unidade Madureira – Rua Ewbank da Câmara, 91 – Tel: 3390-9274

Fundamentos do desenho artístico

Início: 15 de julho

Horário: segunda, quartas e sextas, das 13h às 17h