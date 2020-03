Senac RJ promove Feira Virtual de empregos e estágios

Segunda edição do projeto acontecerá de 23 a 27 de março.

Plataforma digital do Senac RJ oferece mais de 1500 vagas em empresas parceiras.

Entre os dias 23 e 27 de março, o Banco de Oportunidades do Senac RJ promove a Feira Virtual Senac RJ. Trata-se de uma feira em ambiente virtual que irá reunir oportunidades de emprego e estágio oferecidas por grandes empresas do estado do , com mais de 1500 vagas ofertadas através do programa. A Feira Virtual é aberta ao público em geral. Para participar o candidato deve acessar o link rj.senac.br/feiravirtual​​​, preencher um pré-registro com suas informações e, posteriormente, buscar as oportunidades dentro de seu perfil e confirmar a candidatura.

A lista de empresas parceiras da Feira Virtual inclui sete participantes da primeira edição: Amil, Casa e Vídeo, Caçula, Drogarias Venâncio, Habib’s, Hotéis Hilton e Supermercados Zona Sul; e seis novas marcas empregadoras, que se uniram ao programa em 2020: Hotéis Arena, Mc Donald’s, Rede Royal Supermercados (Médio Paraíba), Supermercados Guanabara, Grupo Soma (Lojas Animale, Farm, Fábula, Foxton, Cris Barros, A.Brand e Off Premium) e Fundação Mudes.

Haverá oportunidades exclusivas para alunos e ex-alunos do Senac RJ. Para isso, é necessário que o interessado realize seu cadastro no Banco de Oportunidades. Além de disponibilizar as vagas, as empresas também terão espaços institucionais na Feira Virtual, nos quais os candidatos poderão conhecer mais sobre sua atuação no mercado. Além disso, serão oferecidas palestras dentro do ambiente virtual, tutoriais online irão abordar assuntos como criação de currículo e de vídeo currículo, dicas de processo seletivo, importância de uma boa imagem profissional, como se portar nas redes sociais e nas entrevistas de emprego.

Nessa 2ª edição, a Feira Virtual também apostará na gamificação para engajar os participantes, que acumularão pontos ao visitar os estandes das empresas no ambiente virtual, pelo acesso ao Painel de Vagas, pelo compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais e acesso ao conteúdo de capacitação ofertado no sistema. Os 50 primeiros colocados neste game poderão participar de um evento de Orientação Profissional sobre Gestão de Carreira e Empreendedorismo.

Banco de Oportunidades

O Banco de Oportunidades do Senac RJ é um serviço gratuito que aproxima alunos e empresas no mundo de trabalho. Atualmente, a plataforma já soma mais de 15 mil empresas parceiras e historicamente já registrou mais de 25 mil oportunidades de emprego. A iniciativa adota o conceito da trabalhabilidade, que além de promover o acesso a oportunidades de emprego, considera também o empreendedorismo e a geração de renda. O Banco de Oportunidades beneficia não apenas os jovens estudantes, mas também é um aliado importante para os empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que os ajuda a selecionar profissionais altamente capacitados. Novos parceiros são sempre bem-vindos. O Senac RJ recebe cadastros de empresas que buscam estabelecer essa ponte com a educação profissional e atrair mão de obra qualificada para seus negócios, pelo site https://www.rj.senac.br/banco-de-oportunidades/

Senac RJ

O Senac RJ é uma instituição de ensino que atua há 74 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Feira Virtual Senac RJ

Acesse o link rj.senac.br/feiravirtual​​ para realizar seu pré-registro.