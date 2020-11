Senai promove aula aberta Gratuita de ‘Como fabricar um drone’ e uma série de palestras

Pela primeira vez em formato on-line, evento gratuito que mostra o dia a dia da indústria promove aula aberta e uma série de palestras, na próxima sexta-feira (27)

Tecnologia de ponta em setores como construção civil, agricultura, produção de eventos e até no mercado de entregas, o drone está também ao alcance de qualquer um que desejar fabricar seu próprio equipamento. É o que promete a aula aberta inaugural do Mundo SENAI 2020, uma série de palestras gratuitas que acontecepela primeira vez no formato on-line, na próxima sexta-feira (27), das 10h às 16h35, com a participação de especialistas da Firjan SENAI e profissionais do mercado.

Em “Você também pode construir um drone!”, os instrutores Bruno Viana, Carlos Augusto e Carlos Altoé vão mostrar um passo a passo, desde a modelagem até o desenvolvimento do protótipo, com modelo final. “A ideia é mostrar que a fabricação do drone está ao alcance do público leigo, desde que usando as ferramentas corretas, como as que temos aqui no FabLab. Embora tenhamos equipamentos de última geração, é possível fazer também com impressoras 3D simples e bastante acessíveis no mercado”, conta Carlos Altoé, instrutor do FabLab Firjan SENAI.

O mercado de drones está em expansão no Brasil e no mundo. Até setembro deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) registrou um crescimento de 150% no cadastramento de drones no país, com 77 mil equipamentos registrados – dos quais 28 mil para uso profissional, e 49 mil para uso recreativo. O equipamento vem sendo usado cada vez mais no monitoramento de obras de infraestrutura, agricultura, produção de eventos e até nas entregas por delivery, um dos setores que mais cresceram durante a pandemia.

Mais informações sobre inscrições e a programação completa do evento: https://firjansenai.com.br/cursorio/projetos/mundo-senai

Mundo SENAI on-line

A programação do evento inclui ainda palestras na área de construção civil com sustentabilidade, automação residencial e robótica. O Mundo SENAI 2020 mostra um pouco do que tem a oferecer as instalações do SENAI de todo o Brasil, e como os alunos são preparados para atuar no mercado de trabalho.

“O evento é uma excelente chance para os interessados conhecerem a estrutura da Firjan SENAI e verem o quanto as temáticas de nossos cursos técnicos estão alinhadas com as demandas do mercado”, detalha Fernando Pinto, coordenador técnico de Educação Profissional e Certificação da Firjan SENAI, que defende o formato on-line: “Não teremos as feiras e visitas presenciais. Mas o uso da tecnologia, à semelhança do que ocorre com os cursos a distância, permite um alcance muito maior de público, que tem acesso ao conteúdo sem sair de casa”.

O Mundo SENAI 2020 promoverá aulas sobre diversos temas atuais da indústria, tais como “Automação na mecânica: novas competências profissionais”; “Otimização de processos: da educação à manutenção industrial”; e “Logística como área estratégica para o mercado frente às incertezas da pandemia”, entre outros.

Primeira instituição educacional a oferecer um espaço no formato FabLab (laboratório de fabricação digital), em sua unidade de Benfica, em 2014, a Firjan SENAI hoje conta com nove laboratórios de prototipagem do gênero em sua rede, espalhados pelo estado. No Mundo SENAI será exibida parte da tecnologia disponível nesses espaços de inovação para a educação, que contam com impressoras 3D, cortadoras a laser, scanners e softwares variados. A programação inclui depoimentos de alunos de cursos técnicos que usaram o FabLab e interação com o público por meio de perguntas.

“Há inúmeras vantagens nos cursos técnicos da Firjan SENAI, cujos certificados têm reconhecimento de peso no mercado. As aulas são mediadas com tecnologia e contam com simuladores e softwares aplicados nas próprias indústrias de hoje”, explica o coordenador técnico.

Os participantes do Mundo SENAI que cadastrarem seu contato no formulário disponibilizado no YouTube da Firjan terão desconto de 50% na primeira parcela dos cursos técnicos EaD oferecidos pela instituição em 2021, para matrículas realizadas até 18/12. As aulas terão início em fevereiro. O desconto, exclusivo para os cursos técnicos da Firjan SENAI no Rio de Janeiro, é válido para todo o estado.

Por: Joana Mineiro

Imagens: Divulgação Bruno Alencastro