Sergipano conquista seu público como Social Media e Empreendedorismo

Comunicativo, o sergipano Felipe Douglas vem conquistando público com seu olhar empreendedor

O aracajuano Felipe Douglas tem 24 anos. É social media há dois e diariamente utiliza o aparelho de celular para se comunicar com seus seguidores. Nas redes sociais, ele sempre deu dicas de beleza, falava sobre diversos assuntos envolvendo desenvolvimento pessoal e compartilhava momentos do seu dia-a-dia. Um total de quatro horas de sua rotina, inteiramente dedicadas aos internautas.

Ao longo do tempo, ele foi se apaixonando pelo empreendedorismo. Buscou estudar mais e mais e hoje compartilha seus conhecimentos com os seguidores que o acompanham através do Instagram. Com o surgimento e crescimento da pandemia da Covid-19, Felipe se encontrou ainda mais como social media e hoje se dedica a dar dicas de como empreender aplicando estratégias através do Instagram: “Estudei bastante e consegui demonstrar a relevância do meu trabalho. Hoje, ajudo empresas na internet e venho conseguindo resultados incríveis”, revela Felipe, que atualmente já conseguiu ajudar mais de 600 pessoas a se tornarem criadoras de conteúdo.

O jovem, que é formado em Rádio e TV e trabalha como apresentador na Aperipê TV, afiliada da TV Cultura em Sergipe, atualmente tem mais de 32 mil seguidores na plataforma do Mark Zuckerberg. Por lá, Felipe viu tanto o número de seguidores aumentar significamente como também o engajamento. “Em apenas 7 dias, conquistei 10 mil seguidores. Quando tinha apenas 20 mil seguidores, meu perfil alcançou mais de 50 mil contas através dos stories. Cada vez mais vejo que estou no caminho certo.”

Atualmente, ele colhe os frutos desse relacionamento com os seguidores que buscam ajuda com ele. “Hoje, consigo monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com o meu Instagram através das minhas mentorias. Meu foco é ajudar meus seguidores a transformar os próprios seguidores em clientes usando estratégias”.

Para Felipe, despertar esse lado empreendedor em seus seguidores é motivo de satisfação, principalmente por saber que de alguma forma está ajudando no crescimento profissional deles. “Me sinto muito feliz, porque comecei a perceber o quanto meu conteúdo era importante na vida de cada pessoa que me acompanha no Instagram. A felicidade de missão cumprida quando recebo o feedback dos meus seguidores é inexplicável”.

Ele revela que já conseguiu ganhar até R$ 20,000 mil reais somente utilizando o celular e a internet. “Se eu consegui, meus seguidores também conseguirão. E foi pra ajudá-los nessa jornada eu preparei um conteúdo exclusivo para eles. Por exemplo, uma cliente começou a colocar em prática todas as estratégias que aprendeu comigo e em 15 dias conseguiu faturar R$ 6,000 mil reais usando seu próprio talento e monetizando no Instagram.”

Para Felipe, hoje ele tem como desafio ajudar as pessoas a entenderem a importância da criação de conteúdo em suas redes sociais, de adotar medidas que possibilitem um alcance ainda maior de público. Dessa forma, obtendo resultados positivos com seus negócios. E ele ressalta que mesmo diante de todo os enfrentamentos, é importante seguir em frente lutando e conquistando seu próprio espaço: “Que todos tenham força para realizar os próprios sonhos, assim como realizei o meu”.