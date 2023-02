Série animada para o público infantil entra no catálogo de produtos do Playplus

O catálogo do PlayPlus, serviço de streaming da Record TV, recebeu o reforço da série animada para o público infantil, “Freely – Aprender é mágico”, com vídeos musicais de curta duração, de até quatro minutos, voltada para crianças em idade pré-escolar e seus pais.

Em 22 episódios, o seriado conta a história de Freely e seus amigos Luli, Janjão, Juba, Mila, Dudu e Lelê, que lidam, com uma narrativa simples, temas do dia a dia, inclusão social, educação, núcleo familiar, entre outros assuntos, que servem de ferramenta de suporte aos pais e educadores, para cativar e atrair a atenção dos pequenos espectadores.

Produzida pela Muk Digital, “Freely – Aprender é mágico” teve um estudo detalhado dos efeitos das cores, contrastes, letras musicais e melodias que resultaram em uma série dinâmica com imagens divertidas e educativas.

“Freely – Aprender é mágico” chega ao catálogo de produções infantis do PlayPlus, no qual os assinantes já podem reassistir as duas temporadas do talent show “Ídolos Kids”.

Ficha técnica:

Animação: Maíra Nakazaki

Músicas Originais: Christiano Chadad

Roteiro e Direção: Andres H. Guzman

Produção: Daniel Gaggini

Estratégia: Mariana Cammarano

Coordenação: Cristina Cardoso

Idealização e Realização: MUK Digital

Exibição: PlayPlus

Sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da Record TV, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, acesso a toda programação dos canais Record, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos, como podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. O PlayPlus está disponível para smartphones nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), diversos modelos de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/.