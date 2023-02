Série “Chuva Negra”, escrita e dirigida por Rafael Primot, estreia em 24 de março no Canal Brasil

“Chuva Negra”, nova série do Canal Brasil produzida por Daniel Gaggin, estreia na grade do canal em 24 de março com grande elenco: Vanessa Giácomo, Julia Lemmertz, Marcos Pitombo, João Simões, ator com Síndrome de Down que interpreta um dos protagonistas, e Rafael Primot que, além de atuar, dirige a trama. Cheia de mistérios e suspense ao longo dos dez episódios, a série aborda temas contemporâneos como a formação de famílias não convencionais, o amor fraterno e a diversidade. “Chuva Negra” será exibida no Canal Brasil às sextas-feiras, às 22h30, com dois episódios seguidos. Os assinantes do Globplay + Canais Ao Vivo poderão acompanhar a série também pelo serviço de streaming.

Na história, os irmãos Zeca (Marcos Pitombo) e Vitor (Rafael Primot) precisam cuidar do irmão caçula, Lucas (João Simões), um adolescente de 16 anos com Síndrome de Down, após a morte dos pais, interpretados por Julia Lemmertz e Zécarlos Machado. Para isto, terão a ajuda de Julie (Vanessa Giácomo), mulher de Vitor; Micha (Leona Jhovs), mulher trans acolhida pela mãe dos protagonistas; e Tia Yara (Denise Del Vecchio).

Geraldo e Nancy são os pais de Vitor, Zeca e Lucas e, logo no primeiro episódio, são protagonistas de um acontecimento que será o ponto de partida da trama. Durante toda a série, a história do casal nos é revelada por meio de curtos flashbacks, com os quais conhecemos a família de maneira mais completa.

Tendo a diversidade como um dos pilares da trama, “Chuva Negra” estreia na semana em que se celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down. João Simões tem papel de destaque, algo inédito em séries brasileiras.

Além disso, a dramaturgia investiga os vários tipos de amor no presente. Uma das histórias da série tem como personagem central o policial civil Rocha (Kiko Pissolato), que tem uma relação homoafetiva com Orlando (Dudu de Oliveira), professor de educação física. Juntos, cogitam adotar uma criança. E Micha, vivida pela atriz trans Leona Jhovs, tem um papel importante na vida dos irmãos, mas sofre preconceitos dentro da própria família. Assim, a série fala da transformação do núcleo familiar, partindo de uma formação tradicional e conservadora para uma formação moderna, inclusiva e mais humana, portanto, real.

Ao longo da obra, esses personagens irão se transformar, descobrir mais sobre si mesmos e as pessoas que os cercam. Como parte da narrativa, a chuva negra, fenômeno meteorológico conhecido da cidade, anuncia acontecimentos decisivos. Ela nos lança, mais uma vez, para a trama e completa as ações de nossos personagens, trazendo um elemento fantástico e criando suspense na narrativa.

Filmada em São Paulo e São Bernardo do Campo, a série é uma ideia original de Primot, escrita por ele e Franz Keppler, e conta com a colaboração de Carol Rainatto e Flavia Fontes. Daniel Gaggini assina a produção.

CHUVA NEGRA (2023) (10×25’)

INÉDITO E EXCLUSIVO

Estreia: Sexta-feira, dia 24/03, às 22h30

Horário: Sextas, às 22h30 (dois episódios em sequência)

Horários alternativos: segunda, às 2h; terça, à 00h30 e quinta, às 4h45

Classificação: 18 anos.

Sinopse

CHUVA NEGRA é uma série de ficção com 10 episódios, que fala sobre o amor fraterno e a formação de novas famílias. Após a morte dos pais, Zeca e Vitor se concentram na resolução de assuntos práticos, entre eles, como lidar com Lucas, o irmão caçula, um adolescente com síndrome de Down. Os irmãos terão que superar seus medos e preconceitos junto com Julie, Micha e Tia Yara e aprender a lidar com um jovem atípico, assumindo responsabilidades e, então, formando um novo lar.

Ficha técnica

Direção: Rafael Primot e Otávio Pacheco

Produção: Daniel Gaggini

Roteiro: Rafael Primot, Franz Keppler, Carol Rainatto e Flavia Fontes

Direção de Fotografia: Cesar Ishikawa

Direção de Arte: Daniela Morato

Música Original: Adriano Nascimento

Montagem: Caroline Leone, Pedro Jorge, Fernanda Pacheco e Mari Baker

Uma produção: MUK

Elenco:

Nancy – Julia Lemmertz

Julie – Vanessa Giácomo

Vitor – Rafael Primot

Zeca – Marcos Pitombo

Lucas – João Simões

Micha – Leona Jhovs

Gerado – Zécarlos Machado

Orlando – Dudu de Oliveira

Rocha – Kiko Pissolato

Participação Especial: Denise Del Vecchio como Tia Yara

Produtora Associada: Vanessa Giácomo

Produção de Elenco: Juliana Brandão

Preparação de Elenco: Rodrigo Frampton

Assistentes de Direção: Lídia Oyo e Breno Ferreira

Figurinos: Anne Cerutti e Cláudia Bezerra

Maquiagem e Cabelo: Gabi Schenbeck e Renata Rodrigues

Técnica de Som: Marina Bruno

Desenho de Som e Mixagem: Adriano Nascimento

Coordenação de Pós e Finalização: Luiz Bicudo Junior

Direção de Produção: Flávia Tonalezi

Sobre MUK

Desde 2011, a MUK desenvolve atividades ligadas à produção, capacitação e difusão do audiovisual. Combinando qualidade técnica, diálogo com o público e uma equipe multicultural, a produtora tem em seu currículo a produção de 3 séries, 2 de ficção e 1 de animação, 06 longas-metragens, além de curtas, videoclipes e peças publicitárias. Suas produções já receberam mais de 40 prêmios nacionais e internacionais.

Em 2023, além da série Chuva Negra, estão programados os lançamentos do documentário “Luiz Melodia – No Coração Do Brasil”, do longa “Uma Pilha De Pratos Na Cozinha” e da animação infantil “Freely – Aprender É Mágico”.

Sobre o Canal Brasil

O Canal Brasil é, hoje, o canal responsável pela maior parte das parcerias entre TV e cinema do país e um dos maiores do mundo, com 365 longas-metragens coproduzidos. No ar há mais de duas décadas, apresenta uma programação composta por muitos discursos, que se traduzem em filmes dos mais importantes cineastas brasileiros, e de várias fases do nosso cinema, além de programas de entrevista e séries de ficção e documentais. O que pauta o canal é a diversidade e a palavra de ordem é liberdade – desde as chamadas e vinhetas até cada atração que vai ao ar.