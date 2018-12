Série SKAM, Mostra de Cinema Norueguês no CNBB/Rio

Nos meses de novembro e dezembro, o Brasil vai sediar a 2ª Mostra de Cinema Norueguês. A série SKAM, mundialmente aclamada pelo público, está entre as atrações mais esperadas e será exibida em quatro episódios em uma narrativa única. A trama retrata o cotidiano de adolescentes noruegueses que lidam com diversas questões relacionadas à religião, ansiedade social e homossexualidade. Além da série, serão apresentados documentários e filmes para todas as idades.

A mostra terá entrada gratuita e vai ocorrer no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em duas cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, será do dia 28 de novembro a 10 de dezembro, e em São Paulo, de 5 a 17 de dezembro.

Outro destaque do evento fica por conta do longa “Eu sou sua”, da diretora norueguesa de origem paquistanesa Iram Haq que também dirigiu o filme “What will people say”, indicado ao Oscar 2019 de melhor filme estrangeiro.

A Cônsul-Geral da Noruega no Rio de Janeiro Sissel Hodne Steen afirma que a indústria cinematográfica norueguesa tem crescido e que os filmes noruegueses, assim como diretores e produtores, estão sendo reconhecidos no cenário internacional, entretanto, explica que no Brasil a divulgação do cinema norueguês está em fase de crescimento.

“É importante promover o cinema norueguês no Brasil para mostrar o que a Noruega produz de bom além do bacalhau! Temos observado que pouco se comenta ou promove acerca do cinema norueguês no país, e por isso acreditamos haver espaço para criação de interesse e difusão de conhecimento. É uma oportunidade de disseminar a riqueza de nossa cultura, diversidade, e estilo de vida”, ressalta.

Sissel explica que os títulos escolhidos para a mostra no Brasil vão de clássicos a lançamentos, e retratam a abrangência do cinema norueguês, listados como os melhores filmes do país.

“Os filmes e documentários que serão exibidos foram lançados entre 2009 e 2014, exceto “Pathfinder” que é de 1989, e oferecem ao público brasileiro a oportunidade de conhecer mais a respeito da cultura e da sociedade norueguesas”, destaca.

Assessoria de imprensa: paloma@itpresscomunicacao.com.br