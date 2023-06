Série sobre a tecnologia e a história da aviação estreia na TV Cultura

Com apresentação de Cláudio Lucchesi, produção terá 26 episódios que irão aproximar o telespectador das mais importantes aeronaves do brasil e do mundo.

A história da aviação, do ponto de vista cultural, ganha espaço inédito na televisão aberta a partir do dia 1º de julho, quando estreia na TV Cultura a série Asas e Histórias, que será exibida aos sábados, às 10h45, e domingos, a partir das 13h.

Apresentado por Cláudio Lucchesi, jornalista com 30 anos de atuação no segmento aeroespacial e autor de livros de História e Aviação, o programa irá mostrar a cada edição os principais aviões e helicópteros que têm grande importância tecnológica e histórica no Brasil e no mundo. “A série Asas e Histórias irá aproximar as pessoas da aviação. O público verá que está mais próximo do que imagina deste universo”.

Com 26 episódios de cinco minutos cada, num formato disruptivo que une um conteúdo robusto com agilidade, Asas e Histórias trará desde as aeronaves projetadas por Alberto Santos Dumont, como o pioneiro 14-Bis e o gracioso Demoiselle, até as aeronaves mais velozes e tecnológicas da atualidade.

No decorrer das semanas, sempre aos sábados e domingos, o público irá acompanhar edições inéditas sobre as mais diferentes aeronaves, incluindo o brasileiro Embraer KC-390, o maior avião já projetado e produzido no Hemisfério Sul, que ganha destaque na edição de estreia, no dia 1º de julho.

No dia 8, o Asas e Histórias traz o Dassault Mirage III, o primeiro caça da Força Aérea Brasileira a voar além da velocidade do som – literalmente, o jato que levou o Brasil à Era Supersônica.

O mais moderno de todos os Airbus, o A350, terá espaço na edição do dia 15. Jato de passageiros capaz de ligar continentes e comprometido com a sustentabilidade, o público ficará por dentro da tecnologia mais avançada atualmente, que propicia segurança ao piloto e tripulação, além de conforto aos passageiros;

Já o Boeing B-52 Stratofortress, avião bombardeiro criado no início dos anos 50, com o objetivo de atacar com bombas nucleares a União Soviética, poderá ser visto no dia 22. Ícone na Guerra Fria, a aeronave, ainda em serviço, irá completar quase um século em uso nos Estados Unidos, um verdadeiro recorde! E nestas décadas, deu nome desde a penteado feminino e banda de rock, até “estrelar” um dos mais aclamados filmes de Stanley Kubrick, “Dr. Fantástico”.

E estes são apenas os destaques dos primeiros episódios.