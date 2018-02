Serpentina promove a “Semana da Coxinha”

Os fãs de coxinha já podem agradecer! Entre os dias 28 a 3 de março, o Serpentina Bar Artesanal, na Freguesia, vai realizar a “Semana da Coxinha”. E para aproveitar esse quitute que é paixão nacional, a casa preparou quatro sabores especiais: frango tradicional, carne de panela feita na cerveja escura, lombo de porco com chutney de abacaxi e cogumelos na manteiga com shoyu (Porção com quatro – R$20). Para acompanhar o bar oferece mais de 40 rótulos de cervejas especiais, harmonizando perfeitamente com cada sabor.

Nome: Serpentina Bar Artesanal

Endereço: Rua Araguaia, 1480, Freguesia, Jacarepaguá

Horário (inclusive em feriados): Terça à Quinta: 18 às 00 hs Sexta e Sábado: 18 às 02 hs e Domingo de 12 às 22hs (podemos estender no verão)

Telefones: 3486-4782

Dieta da Sopa - saiba aqui como...