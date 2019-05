Sertanejo no Vivo Rio

Zé Neto e Cristiano e João Gabriel

O ‘Sertanejo In Rio’ desembarca na casa de shows Vivo Rio. O evento, que é um enorme sucesso por onde passa, traz, nesta edição, a dupla Zé Neto e Cristiano e, para o show de abertura, João Gabriel. Sábado, dia 01 de junho.

Expoente da música sertaneja e referência expressiva no atual cenário musical, a dupla apresenta o show que une repertório de todos os cinco CDs de trabalho dos amigos, incluindo o último DVD “Esquece o mundo lá fora”, álbum que foi considerado um divisor de águas da carreira dos sertanejos com a faixa “Largado às Traças”, um dos grandes destaques que levou praticamente todas as principais premiações do ano. No repertório estão garantidos os sucessos “Te Amo”, “Eu Ligo Pra Você”, “Seu Polícia” e “Sonha Comigo”, além das cinco músicas inéditas que lançaram em 2019 no EP “Acústico de Novo”, novas apostas que prometem aquela dose de sofrência que só a dupla sabe fazer.

A abertura do ‘Sertanejo in Rio’ fica sob o comando de João Gabriel. O cantor, um dos grandes nomes revelação do cenário sertanejo no Rio de Janeiro, promete não deixar ninguém parado. No repertório, seus grandes sucessos, como “Eu Quero Sempre Mais”, música que fez parte da trilha sonora de ‘O Outro Lado do Paraíso’, “Vem me dar um beijo”, “Pra vida inteira”, “TuntiTunti”, que também foi trilha de novela, “Como Faz”, “Vai e Vem” e “Moro Até na Lua”, além de interpretar outros artistas.

Serviço:

Local: Vivo Rio

Data: 01 de Junho

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro, RJ

Abertura dos portões: 22h. Horário previsto para início do show às 1h.

Classificação etária: 18 anos.



Atenção: para setores com mesa, a compra de um ingresso garante um assento na mesa selecionada, mas não em uma cadeira específica. Os assentos são ocupados por ordem de chegada.



Valores:

Ingresso Pista Unissex Meia 3º Lote R$ 90,00

Ingresso Pista Premium Unissex Meia 3º Lote R$ 180,00

Ingresso Camarote Open Bar Unissex Meia 3º Lote R$ 270,00

Água, Refrigerante, Vodka ,Whisky, Suco e Cerveja Brahma liberados.

Vendas online em vivorio.com.br



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



Terça a sexta-feira 11h às 18h

Sábados e domingos das 15h às 18h

Venda e retirada de ingressos dos eventos do Vivo Rio.





MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS



Confira aqui as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.

25% de desconto sobre o valor da inteira para clientes Vivo Valoriza na compra de até 02 ingressos. Para comprovar seu cadastro no programa, basta enviar um SMS para o número 1058 com a palavra VALORIZA. Para clientes Vivo Fixo, Vivo Internet e Vivo TV, basta apresentar a última conta paga. Disponível apenas para compra na bilheteria do Vivo Rio.