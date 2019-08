Servidores de segurança pública promovem seminário sobre saúde dos profissionais da área

Para discutir as condições de trabalho que afetam a saúde e a segurança dos servidores de segurança acontece quarta, 07 de agosto, o “I Encontro de Profissionais de Saúde da Segurança Pública: panorama da atuação em Segurança e Saúde do Trabalho no estado do ”, das 08:30h às 17:30h, no Centro de Cultura e Estudos em Segurança da COLPOL-RJ

Organizado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (SINDPOL-RJ) e pela Coligação dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (COLPOL-RJ) que, através do Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Saúde do Policial Civil (NuPISaúde). Os debates vão girar em torno de uma polícia melhor assistida e preparada o que reflete em melhor segurança para toda a sociedade.

Haverá duas mesas de discussão: uma com representantes das oito instituições da segurança pública do estado do Rio de Janeiro: CBMERJ, DEGASE, GM, PCERJ, PF, PMERJ, PRF e SEAP; e outra com professores/pesquisadores da USP, da UFRJ e da FIOCRUZ. Destaque para o médico especialista em Saúde Pública e Medicina do Trabalho, Profº Drº René Mendes, organizador do Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador, que reúne 521 autores e os mais importantes verbetes distribuídos em 1.280 páginas.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer a inscrição através do link: https://forms.gle/Es16syFGdGA9Kt4C6

SERVIÇO:

“I Encontro de Profissionais de Saúde da Segurança Pública: panorama da atuação em Segurança e Saúde do Trabalho no estado do Rio de Janeiro”- Quarta – 07 de agosto, das 08:30h às 17:00h – Centro de Cultura e Estudos em Segurança da COLPOL-RJ – Rua Sete de Setembro, 141, 2º andar, Centro, RJ – Inscrição a https://forms.gle/Es16syFGdGA9Kt4C6 –