Sesc RJ cede suas unidades ao Governo do Estado para o combate ao novo coronavírus

Ao todo são 20 estruturas em diferentes regiões do estado que ficarão à disposição das autoridades. Há desde salas de aulas a quadras e campos de futebol. Medida integra as ações do Sistema Fecomércio RJ para combater a pandemia e mitigar seus impactos sociais.

RIO DE JANEIRO – O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, colocou à disposição do Governo do Estado a estrutura física das 21 unidades do Sesc RJ para o combate ao novo coronavírus. A utilização dos espaços – presentes em todas as regiões do estado – ficará a critério do governador Wilson Witzel e das autoridades. Entre as estruturas há desde salas de aula até ginásios e campos de futebol.

As unidades de Sesc RJ – assim como as do Senac RJ – estão fechadas desde o dia 13 de março, quando as primeira medidas de isolamento social foram tomadas pelos governos municipal e estadual. Desde estão os colaboradores da instituição trabalham em regime de escala ou home office, sendo que esta última modalidade predominou nos últimos dias em razão do recrudescimento das medidas contra a propagação do vírus.

Essa é mais uma das ações do Sistema Fecomércio do na mobilização contra a pandemia e para mitigar os seus impactos sociais. Além da sua atuação junto aos órgãos de governo com o objetivo de preservar a atividade econômica e, por consequência, os empregos nesse período de crise, a Fecomércio-RJ, que representa o setor de comércio de bens, serviços e turismo no estado, adaptou a atuação de Sesc e Senac fazendo com que seus serviços cheguem à sociedade fluminense mesmo com as restrições impostas pelo isolamento social. Confira outras ações:

FECOMÉRCIO RJ

A entidade que representa o setor responsável por ¾ dos empregos do estado – em sua grande maioria micros e pequenos empresários – está em contato próximo com as autoridades municipais e estadual. Por um lado, vem cobrando medidas compensatórias que visem a preservar os negócios e os empregos do setor. Por outro, está municiando o poder público com informações que ajudem na tomada de decisões de modo que elas não impactem negativamente na atividade econômica, piorando ainda mais a crise social gerada pelo novo coronavírus.

A entidade propõe às autoridades seis medidas: postergação do prazo para o recolhimento dos tributos federais, de forma total ou parcial, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias e, após referido período, o parcelamento sem multa de tais valores pelo prazo de 18 (dezoito) meses; e a postergação do prazo para o recolhimento do tributos devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de forma total ou parcial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias e, após referido período; o parcelamento sem multa de tais valores pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, considerando a necessidade de tratamento diferenciado a estes empresas, previsto no Art. 179 da Constituição Federal.

Além disso, a Fecomércio RJ também solicita: carência de 120 (cento e vinte dias) dos parcelamentos em curso referentes a tributos pregressos; desoneração de todos os tributos incidentes sobre a folha de pagamento pelo prazo de 90 (noventa) dias; a busca junto aos bancos estatais da criação de linhas de crédito de capital de giro para suprir o fluxo de caixa, com benefícios de carências e taxas incentivadas de longo prazo; a postergação dos prazos para entrega das declarações fiscais e contábeis e a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

O Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec/RJ) vem monitorando tendências de consumo e expectativa dos empresários do setor durante a crise. O objetivo dos estudos é ter uma base de informações que subsidiem as suas tomadas de decisões assim como das autoridades do estado do Rio de Janeiro.

SESC RJ

O Sesc RJ, por meio do programa Mesa Brasil, faz o intermédio entre doadores e entidades assistenciais, arrecadando e entregando alimentos e outros donativos a quem precisa. Como neste momento suas equipes estão em quarentena, respeitando a determinação das autoridades, o programa está trabalhando no recebimento de demandas das entidades assistenciais e orientando os parceiros doadores para que façam a entrega diretamente aos necessitados, que em grande parte estão localizados em áreas carentes. Como está com suas unidades fechadas, o Sesc recentemente atuou como doador, revertendo os alimentos de suas lanchonetes para entidades cadastradas no programa Mesa Brasil. Alimentos dos hotéis – todos fechados – também serão revertidos ao programa. As medidas visam ajudar a população mais carente, muitas vezes dependente de trabalhos informais, os mais impactados.

Com unidades fechadas, o grande contingente de pessoas – mais de 15 mil – que utiliza a estrutura do Sesc RJ para se exercitar encontra na internet alternativa contra a ociosidade. Professores de Educação Física da instituição, em regime de home office, estão dando dicas, por meio das redes sociais da instituição, de como manter o corpo ativo mesmo em quarentena. É possível acompanhar gratuitamente lições sobre atividades físicas (exercícios e alongamentos) e recreativas (jogos e brincadeiras), assim como dinâmicas que permitem crianças, jovens, adultos e idosos exercitarem mente e corpo em período de reclusão. Também é possível encontrar dicas de turismo e orientações para ginástica laboral voltadas especificamente para o home office. A inciativa, batizada como #EmCasaComOSesc, está no Youtube, no Facebook e no Instagram oficial do Sesc RJ. Nessas mesmas redes, encontra-se o AtiviSesc , um projeto já existente antes da pandemia e que oferece diversas atividades online, como de aulas de dança e ritmos, oficinas de técnicas artesanais, coloógicas, entre outras.

O Sesc+ Infância – projeto do Sesc RJ que oferece atividades no contraturno escolar para crianças entre 6 e 12 anos – não está funcionando presencialmente, mas segue firme por meio virtual. Através do Whatsapp, professores do Sesc RJ enviam tarefas para as crianças. Na turma de Niterói, por exemplo, uma criança desafia a outra criança, em vídeo, com perguntas sobre o Coronavirus. E-books criados pela turma da unidade Tijuca estão disponíveis para que as demais crianças imprimam e ilustrem. Também são sugeridos aos estudantes links com visitas virtuais. O Whatsapp também está servindo de ferramenta para a interação de crianças entre 3 e 5 anos, da Educação Infantil. Com o auxilio dos pais, as crianças cumprimentam-se e interagem por meio de áudios. Já os cursos de Imersão em Língua Estrangeira e de Português, esses voltados a pessoas de todas as idades, estão acontecendo nas plataformas online, com atividades diárias como conversação, clube de leitores, leitura e redação, resumo de filmes, entre outras. O objetivo é manter, mesmo em quarentena, os vínculos entre os alunos e a sua saúde mental equilibrada. Em breve, um podcast chamado Voe com a Ciência, com temas científicos em linguagem adaptada para crianças, entrará no ar na plataforma Spotify.

No outro extremo da pirâmide etária, as ferramentas de tecnologia de comunicação e informação também estão sendo usadas para aproximar as pessoas nesse momento de isolamento social. Técnicos do Trabalho Social com Idosos das unidades do Sesc RJ interagem com esse público com jogos cognitivos e atividades e desafios que consistem em compartilhamento de poesias, vídeos e informações referentes à rotina do dia a dia.

Um dos maiores fomentadores da cultura no estado, o Sesc RJ suspendeu sua programação de teatro, shows, exposições, exibições de filmes e outras atividades culturais. Porém, a instituição irá efetivar o pagamento dos contratos firmados com as produções. As atrações serão reagendadas quando as unidades reabrirem, sendo essa medida válida para todo o estado. A instituição pretende lançar um edital para seleção de projetos culturais para a programação do segundo semestre.

Atendendo as determinações das autoridades, o Sesc RJ paralisou suas atividades presenciais, o que impactou as ações de educação em saúde junto ao público. Porém, internamente, está prestando consultoria à diretoria e às demais áreas da instituição nas tomadas de decisões e também oferecendo esclarecimentos para os seus colaboradores em relação ao novo coronavírus. Comunicados internos e serviço de tira-dúvidas online têm como objetivo compartilhar informações claras e corretas sobre o vírus, com a intenção de preservar a saúde dos trabalhadores da instituição, além de torná-los multiplicadores dessas orientações.

SENAC RJ

O Senac RJ está oferece, em parceria com a Cisco – líder mundial em equipamentos de redes e internet –, cursos gratuitos em EAD (Ensino a Distância) na área de TI para levar o conhecimento aos alunos e incentivá-los a ficarem em suas casas neste período de prevenção ao Covid-19. Entre as oportunidades, que podem ser adquiridas em horários flexíveis, há opções de temas como Empreendedorismo, Inclusão Digital, Introdução à IoT (Internet das Coisas) e Introdução à Segurança Cibernética. Os links de acessos para as inscrições estão disponíveis no site www.rj.senac.br, na seção notícias.

Com duração de 15 horas, o curso de Empreendedorismo vai auxiliar o aluno na execução de suas ideias para desenvolver e abrir o próprio negócio. O curso de Inclusão Digital possui 30 horas de duração e ensina habilidades básicas de informática para inserção no mundo digital com uso de computador e smartphone.

Introdução à IoT (Internet das Coisas) é direcionado a quem se identifica com tecnologia e procura o que está por vir com a interconexão digital.

Já o curso de Introdução à Segurança Cibernética, de 15 horas, permite ampliar o conhecimento de proteção digital e dar o pontapé inicial para atuação nesta área profissional.

Entre os dias 23 e 27 de março, o Banco de Oportunidades do Senac RJ promove a Feira Virtual Senac RJ. Trata-se de uma feira em ambiente virtual que irá reunir oportunidades de emprego e estágio oferecidas por grandes empresas do estado do Rio de Janeiro, com mais de 3000 vagas ofertadas através do programa. A Feira Virtual é aberta ao público em geral e oferece oportunidades nas áreas de hotelaria, comércio e saúde; com destaque para mais de 1500 vagas para técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos, que representarão um reforço no grupo de colaboradores de redes assistenciais privadas no enfrentamento ao Covid-19. A Feira Virtual Senac RJ inclui vagas para o setor de saúde em outros estados brasileiros. Para participar o candidato deve acessar o link rj.senac.br/feiravirtual​​​, preencher um pré-registro com suas informações e, posteriormente, buscar as oportunidades dentro de seu perfil e confirmar a candidatura.

Também haverá oportunidades exclusivas para alunos e ex-alunos do Senac RJ. Para isso, é necessário que o interessado realize seu cadastro no Banco de Oportunidades. Além de disponibilizar as vagas, as empresas também terão espaços institucionais na Feira Virtual, nos quais os candidatos poderão conhecer mais sobre sua atuação no mercado. Além disso, serão oferecidas palestras dentro do ambiente virtual, tutoriais online irão abordar assuntos como criação de currículo e de vídeo currículo, dicas de processo seletivo, importância de uma boa imagem profissional, como se portar nas redes sociais e nas entrevistas de emprego.

O Banco de Oportunidades do Senac RJ é um serviço gratuito que aproxima alunos e empresas no mundo de trabalho. Atualmente, a plataforma já soma mais de 15 mil empresas parceiras e historicamente já registrou mais de 50 mil oportunidades de emprego.