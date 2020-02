Sesc RJ oferece pacotes turísticos para o Desfile das Campeãs na Sapucaí

Seis melhores colocadas do Carnaval 2020 voltam à avenida no dia 29 de fevereiro. Passeio inclui transporte, guia de turismo, camisa e ingresso para o Setor 4 da arquibancada. Compra pode ser parcelada em 10 vezes.

RIO DE JANEIRO – Dezessete unidades do Sesc RJ na capital e no interior estão oferecendo pacotes turísticos para o Desfile das Campeãs do Carnaval 2020, que acontece dia 29 de fevereiro, sábado, no sambódromo da Marques de Sapucaí. As apresentações têm início às 21h, com a sexta colocada abrindo os desfiles e encerrando com a grande campeã já na madrugada de domingo.

Os pacotes começam a ser vendidos neste sábado (1º/2). Além de transporte de ida e volta, seguro viagem, serviço de bordo, camisa e ingresso para o setor 4 da arquibancada do sambódromo, o pacote inclui guia de turismo, que contextualiza a importância histórica, cultural e social da maior festa popular do mundo.

Batizado de “Sesc na Sapucaí”, o projeto, que está em sua segunda edição, é uma proposta diferenciada de roteiro turístico. Ele valoriza o ser humano, sua cultura e seu ambiente, promovendo experiências inovadoras. No Rio e Grande Rio, há saídas previstas das unidades de Copacabana, Engenho de Dentro, Madureira, Ramos, Tijuca, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Já no interior, há partidas das unidades Quitandinha, Nogueira (Petrópolis), Teresópolis, Nova Friburgo, Barra Mansa, Três Rios e Campos.

Os valores dos pacotes variam conforme a localidade e podem ser parcelados em 10 vezes. A compra pode ser feita em qualquer unidade do Sesc no estado, mesmo naquelas que não estão oferecendo o serviço. A idade mínima permitida é de 5 anos. Mais informações podem ser obtidas em www.sescrio.org.br ou pelo telefone (21) 4020-2101.

SERVIÇO

Sesc na Sapucaí – Desfile das Campeãs

Dia 29/02/2020 (sábado)

Abertura dos portões: 19h

Horário do desfile: 21h às 6h

Marquês de Sapucaí

Acesso: Setor 4 – Arquibancada

Pacote: Transporte, seguro viagem, serviço de bordo, guia acompanhante, camisa e ingresso

Valores: Variam conforme a localidade. Informações em www.sescrio.org.br ou pelo telefone 4020-2101