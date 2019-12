Sesc RJ promove ampla programação nos três dias da feira SESC – Cidade da Inclusão 2019

Evento acontece de 6 a 8 de dezembro, na Arena Carioca 2 do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

O evento “SESC – Cidade da Inclusão”, realizado pela revista Universo da Inclusão com apoio do Sesc RJ, oferece programação completa entre 6 e 8 de dezembro, na Arena Carioca 2, do Parque Olímpico (Barra da Tijuca).

No dia 6 de dezembro, no estande do Sesc RJ, o público participará de jogos inclusivos; Mostra Interativa: Robô Meccano, Lego Wedo e Arduíno; conhecerá Aplicativos e Redes Inclusivas – atividades com tablets (10h às 19h) e, no auditório, terá a palestra sobre o Projeto Turismo, Hospitalidade e Inclusão (Parceria SESC RJ, UFF e Escola Favo de Mel), das 18h às 18h50.

Já no dia 7 de dezembro, no estande do Sesc RJ terá oficina de escultura com papel machê (10h às 19h) e, no auditório, palestra sobre autismo, das 15h às 15h50.

No último dia do evento, além de jogos inclusivos (10h às 19h), o público que for ao estande do Sesc RJ confere no auditório o CineSesc “Minha Vida de Abobrinha”, que conta a história de Icare, apelido Abobrinha, sensível menino de nove anos, deixado pela polícia em um orfanato depois que sua mãe falece. Deslocado nesse novo universo, ele aos poucos começa a se relacionar com as outras crianças e descobre o significado de amizade e confiança. Direção de Claude Barras e duração de 66 min. Suíça/França. 2017. (14h30 às 15h30). Também está programa Oficina de Libras com Música (12h30 às 13h20).

A feira “SESC – Cidade da Inclusão” reúne produtos e serviços para reabilitação, além das mais recentes novidades em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com destaque para a bengala inteligente e os óculos que leem textos para pessoas com deficiência visuais ou baixa visão e reconhecem rostos.

Uma variedade de atrações artísticas e culturais também faz parte deste grande evento para toda a família. Uma das novidades é a realização do Concurso Miss Cadeirante, além da 1ª Edição do Miss & Mister Down – concurso de beleza para modelos com síndrome de down, estreia nos palcos da feira.

Montadoras e concessionárias, como GM, Fiat, Jeep, Toyota, Honda, Caoa Chery, Caoa Hyundai e Riozen estarão na SESC – Cidade da Inclusão com ofertas especiais de carros 0 Km, além de oferecer consultoria para quem ainda não sabe como fazer sua compra com isenção de impostos. Milhares de brasileiros não sabem que 1 em cada 4 pessoas pode ter direito à isenção de impostos na compra de carro zero km.

SERVIÇO:

SESC – Cidade da Inclusão 2019

Datas: 06, 07 e 08 de dezembro

Local: Arena Carioca 2 – Parque Olímpico (Barra da Tijuca – /RJ)

(estacionamento gratuito no local)

Mais informações e credenciamento: www.universodainclusão.com.br