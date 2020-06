Rio Notícias

SÃO JOÃO ON-LINE – Programação de lives juninas começa às 9h e se estende até as 18h.

RIO DE JANEIRO – O Sesc RJ promove neste domingo (28/6) a sua festa junina on-line, uma maratona de lives transmitidas em suas redes sociais entre as 9h e 18h. A programação conta com aula de dança de forró e quadrilha, contação de histórias e canções sobre as tradições, oficina para criação de balões, bandeirinhas e outros elementos de festas juninas em origami, receitas de comidas típicas, recreação junina e lições para tocar forró com utensílios domésticos. A transmissão será pelo perfil de Instagram do Sesc RJ (@sescrio). Já no canal da instituição no YouTube (@portalsescrio) haverá uma playlist com conteúdos sobre as tradições juninas, como visitas virtuais a cidades como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB), onde acontecem as maiores festas do gênero no país. Em seu perfil no Spotify, a instituição montou uma playlist para o público acompanhar a programação ouvindo o melhor do forró.

A agenda completa está em www.sescrio.org.br.

SERVIÇO

Arraiá Sesc RJ

Dia 28/6/2020 – 9h às 18h

Instagram do Sesc RJ: @sescrio



Programação de lives:

9h – Contação de histórias – histórias e canções sobre as tradições juninas e oralidade

10h – Origamis de Festa Junina

11h – Recreação junina

12h – Cozinhando com a nutricionista: comida típica

13h – Mitos e verdades: desafio sobre saúde bucal e pagamento de prenda

14h – Contação de histórias – histórias e parlendas sobre a tradição da Festa Junina

15h – Tocando forró

16h – Aula de dança – Forró e quadrilha

17h – Passos de quadrilha e danças típicas