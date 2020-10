Sesc RJ reabre unidade hoteleira de Teresópolis dia 30 de outubro

Hotel Sesc Alpina retomará as operações com rígido protocolo de segurança, preservando a saúde dos hóspedes e colaboradores

TERESÓPOLIS/RJ – Depois de Copacabana, no Rio, e Nogueira, em Petrópolis, o Sesc RJ retomará a operação de mais uma das suas unidades hoteleiras no estado: o Sesc Alpina, em Teresópolis, Região Serrana do estado. O hotel abrirá as portas no dia 30 de outubro depois de mais de sete meses fechado por conta da pandemia da Covid-19. Mas para garantir a segurança dos hóspedes e dos funcionários, o estabelecimento adotará um protocolo que inclui diversas medidas, começando pela limitação da capacidade: apenas 50% dos 86 apartamentos estarão disponíveis.

As medidas de segurança serão sentidas pelos hóspedes já na entrada do hotel, onde passarão por aferição de temperatura e por um tapete sanitizante. O equipamento estará presente em outros espaços do estabelecimento, assim como os dispensers de álcool em gel 70%. Em vez de self-service, as refeições (café da manhã, almoço e jantar) serão com buffet humanizado, quando um funcionário serve o prato dos clientes.

Dentro do apartamento, mais novidades. A arrumação dos quartos e a troca do enxoval só serão realizadas mediante pedido do hóspede. Durante a estada, o frigobar ficará desabastecido, devendo o cliente consultar e solicitar os produtos na recepção. As medidas reduzem o ingresso dos funcionários nas acomodações, ainda que ganhem reforço nos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) – além das luvas, usarão máscaras e face shields.

“Temos um protocolo de segurança elaborado por uma equipe profissional multidisciplinar que está sendo adotado em outras unidades hoteleiras do Sesc RJ e, aqui no Alpina, vamos seguir esse modelo de sucesso. É uma fórmula que garante conforto e comodidade aos hóspedes ao mesmo tempo em que preserva a sua saúde e dos nossos colaboradores, tudo sob os cuidados recomendados por autoridades sanitárias nacionais e internacionais”, explica o gerente do Sesc Alpina, Pedro Zanotta, salientando que a equipe de funcionários passou por treinamento massivo, com lições gerais a todos e cada área com suas especificidades.

Localização privilegiada com vista para o Golf Club

O Hotel Sesc Alpina fica a 90 km do Rio de Janeiro e possui uma localização privilegiada, com vista para os pinheiros do Golf Club. Situada próxima à Serra dos Órgãos, a unidade fica a cerca de 15 minutos do centro de Teresópolis. Entre as comodidades que os hóspedes encontram estão um restaurante com pensão completa, lounge bar, piscina térmica, sauna a vapor, salão de jogos, sala de TV, churrasqueira, miniparque externo, sala de recreação infantil, garagem coberta, quadra de tênis, sala de ginástica, campo de futebol (gramado) e Centro de Convenções de 800m².

Nesse período pós-pandemia alguns desses serviços não estarão disponíveis, como os espaços de recreação infantil e de modalidades esportivas, bem como as apresentações artísticas. Todas as informações sobre as medidas de segurança adotadas pelo hotel serão informadas aos hóspedes antes da reserva. Também estarão expostas, por meio de sinalização, nos apartamentos e áreas comuns. As reservas podem ser feitas em www.sescrio.org.br.