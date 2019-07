Seu pet bonito pra cachorro

Cosméticos: cuidados com a beleza e medicamentos para o seu bichinho. Produtos manipulados são ainda mais eficazes

A indústria da beleza pet movimenta milhões de reais por ano no Brasil. Na contramão da crise, esse mercado vem crescendo ano a ano. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão a dimensão desse mercado em ebulição: são mais de 52 milhões de cães e 22 milhões de felinos, e, sim, seus donos estão investindo cada vez mais no bem-estar dos animais. Dentro deste segmento de cosméticos não estão presentes apenas produtos estéticos, artigos medicamentosos, que atuam no tratamento de fungos, bactérias e dermatites em geral, também fazem parte da indústria de beleza.

Creme, gel, gel dental, loções, shampoos, leave in… A lista de produtos é extensa e cada um deles é produzido de forma diferente. O grupo Tudodvet, farmácia de manipulação pet registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), realiza esse trabalho cuidadosamente, utilizando bases específicas para pets e com pH próprio para a pele do animal, sem sulfatos e sem parabenos.

A estrutura da pele de cada animal é influenciada pelo seu nicho ambiental e alimentar, por isso apresenta características próprias para cada espécie. Sendo assim, a manipulação dos medicamentos ou produtos para os animais é a forma mais segura de cuidar deles, já que ela permite fórmulas individualizadas e exclusivas para cada animal.

