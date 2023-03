Shopping Cassino Atlântico lança o projeto musical “Cassino Acústico Seis da Tarde”

Cantora, atriz, preparadora vocal e violonista, Tati Vidal , com sua voz versátil e presença de palco, apresentando show acompanhada de violão e percussão, trazendo sucessos internacionais e MPB. Nesse show, ela mostrará o porquê é considerada como uma das maiores atrações da noite carioca.

10 MARÇO, SEIS DA TARDE



CHORO ATLÂNTICO CONVIDA MARCELO CEBUKIN

Show que traz Antônio Guerra (sanfona), Joana Saraiva (flauta), Diogo Sili (violão sete cordas) e Netinho do Pandeiro convidam o compositor, produtor musical, arranjador e multi-instrumentista Marcelo Cebukin, também maestro do bloco de carnaval Céu na Terra e saxofonista do programa Caldeirão com Mion, Rede Globo. No repertório Chorinho brasileiro, bossa nova e sambas clássicos.



17 MARÇO, SEIS DA TARDE

DUO NIVALDO ORNELLAS E ANTONIO GUERRA

O Duo estreou no Festival de Cascavel no ano passado, com Antônio Guerra e Nivaldo Ornellas apresentando composições autorais e músicas de artistas como Milton Nascimento, Egberto Gismonti, Tom Jobim e adaptações de Ravel.

Nivaldo Ornellas tem mais de 15 prêmios nacionais e internacionais e mais de 200 obras, sendo considerado um dos maiores saxofonistas brasileiros de todos os tempos.

24 MARÇO, SEIS DA TARDE

ANA COSTA TRIO

Ana Costa é cantora, compositora, violonista, arranjadora e produtora musical. Afilhada de Martinho da Vila e referenciada no samba, tem 8 discos em sua carreira, quatro indicações de melhor cantora de samba no Prêmio da Música Popular Brasileira e revelação no 5º Prêmio Rival Petrobrás de Música. Com André Siqueira na percussão, percussionista de Ivan Lins, Simone, Maria Rita, Martinho da Vila e Mart’nália, e Antonio Guerra no piano e acordeom, o grupo se prepara para uma temporada de shows pelo país, passando pelo Cassino Atlântico.

31 MARÇO, SEIS DA TARDE

CHOROROSAMBÔ CONVIDA A pedido do público, o grupo se apresenta pela terceira vez, trazendo o choro e o samba, ritmos que pesquisam e divulgam desde o início em 2007. Formado por Zezinho 7 Cordas (violão de 7), Toninho Branco (cavaquinho e voz), Alex Veronese (pandeiro e voz) e André Fioravante (clarinete), o Chororosambô interpreta as músicas de forma tradicional, colaborando para o fortalecimento e a preservação da música regional brasileira e sua memória, contribuindo também para a manutenção da identidade carioca e nacional .

CASSINO APRESENTA PIANO BAR COM ZÉ PITÉ

TODAS AS SEXTAS E SÁBADOS, A PARTIR DE 16 HORAS.



ENTRADA FRANCA

PISO 1 – TÉRREO

O SHOPPING Zé Pité é um dos personagens inesquecíveis das noites cariocas. Pianista formado pela Escola de Música Villa-Lobos, abandonou o mercado financeiro para dedicar-se à carreira musical, apresentando-se no início ao lado de Sacha Rubin, na boate Sacha ‘s. A partir daí, apresentou-se em outras casas noturnas cariocas e paulistas: Club 21, Viva Maria, O Beco, Privê, Le Bec Fin, Vivará, Chico ‘s Bar e Mistura Fina. Trabalhou com vários artistas da MPB, entre eles, Zezé Motta, Eduardo Dusek, Emilinha Borba, Helena de Lima,Marlene, Moreira da Silva, Braguinha e Miucha. Com localização privilegiada na Avenida Atlântica, em frente à praia mais famosa do mundo e ao Forte de Copacabana, anexo ao famoso

Fairmont Hotel, o Shopping Cassino Atlântico é um dos principais pontos turísticos da cidade, pela arquitetura clássica e para quem procura diversão, arte e gastronomia em um mesmo lugar. São 180 lojas e estacionamento próprio para 300 carros.

Avenida Atlântica, 4.240 – Posto 6 – Praia de Copacabana – Rio

