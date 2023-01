Shopping Jardim Guadalupe promove campanha de doação de material escolar

Até 17 de fevereiro, o “Tapume Solidário”, espaço fixo destinado a doações instalado no 1º piso do empreendimento, passará a receber doações de itens de material escolar, como caderno, lápis, borracha, caneta, entre outros em bom estado de conservação.

Todos os donativos arrecadados serão destinados às crianças do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, cadastradas no projeto Maktüb Experience do Shopping Jardim Guadalupe.

SERVIÇO:

Campanha de Doação de Material Escolar

Data: De 16 de janeiro a 17 de fevereiro de 2023

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Local: Tapume Solidário – 1º piso do Shopping Jardim Guadalupe

O Shopping Jardim Guadalupe fica na Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro/ RJ – Telefone/ WhatsApp: (21) 3512-9101.