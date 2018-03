Shopping Jardim Guadalupe recebe Feira de Adoção

Você pode ganhar um novo amigo neste sábado, 10 de março. o SHOPPING JARDIM GUADALUPE recebe a feira de adoção ‘ME DÊ UM LAR’, com câezinhos e gatinhos ansiosos por uma nova família.

Além da adoção também haverá recolhimento de donativos para animais sem dono. Serão recolhidos artigos como:

Produtos de limpeza e higiene, Casinhas, Caminhas,Toalhas e lençóis,Potinhos de alimentos, Ração e etc.

Para adotar é necessário ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e de um comprovante de residência. Além disso, todos os interessados ainda passarão por uma entrevista com os organizadores.

SERVIÇO

feira de adoção ME DÊ UM LAR – sábado – 10/03/2018 – Horário: 14 às 18h

Local: Av. Brail 22 155, Entrada pela portaria principal

GRATUITO

