Shopping na Barra dá pares de ingresso ON Stores

Após efetuar a compra pelo site do shopping e receber um token de confirmação, o cliente deve apresentá-lo no Espaço do Cliente com a nota fiscal da compra, que é fornecida após a retirada do produto na loja. A premiação é restrita a 2 pares de ingresso por troca e a promoção é válida enquanto durarem os ingressos. Os clientes podem ganhar mais ingressos, caso façam mais compras e tenham novas notas fiscais.

“Além da praticidade que as compras no nosso shopping online proporcionam, o cliente ainda é premiado com ingressos de cinema. Estamos sempre buscando novidades e benefícios para os nossos clientes.”, diz a gerente de marketing do shopping, Luciane Treigher.

O Espaço do Cliente funciona no piso L2 de segunda a sábado, de 10h às 22h, e domingos e feriados, de 13h às 21h. O regulamento completo da promoção encontra-se no espaço do cliente e no site do shopping.

Endereço – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 – Centro Metropolitano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

