Show Clarear, Tributo a Clara Nunes

Clara Nunes, cantora e compositora, considerada uma das maiores intérpretes do país, representa bem a alma brasileira. Possuidora de um repertório vasto, aonde as raízes culturais se entrelaçam, refletindo seu grande conhecimento musical, em especial acerca das influências de nossa matriz africana. A Cantriz e Compositora Sandra Serrado, neste show de grande força cênica, homenageia Clara cantando diversas canções e ritmos, presentes no seu repertório clássico, além de contar, por meio de histórias, movimentos de dança e fragmentos cênicos, um pouco da vida e obra desta artista maior. O show “Tributo a Clara Nunes” também traz para o público uma mensagem de humanidade e respeito às diferenças religiosas, tão expressas na trajetória artística de Clara Nunes. O Espetáculo tem 80 min de duração e é livre para todas as idades. A Direção Geral e Roteiro são de Sandra Serrado, a Direção Artística e de Movimentos são de Marcio Vasconcellos. A Direção Musical deste espetáculo fica a cargo do músico Henrique Vasconcelos, acompanhado de uma banda composta por experientes músicos do cenário musical carioca. Os pequeno textos que costuram o roteiro ficam por conta de atores da Cia Trupe da ARte, acompanhados por casais de dançarinos de salão. A cantora troca de figurino seis vezes durante o show.