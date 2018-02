Show inédito na caixa cultura RJ – O Ovo e o Voo

JOSÉ MIGUEL WISNIK E FILHOS SE APRESENTAM EM SHOW INÉDITO NA CAIXA CULTURAL RIO DE JANEIRO

Repertório de O ovo e o voo reúne conjunto de canções compostas pelos três artistas

O músico José Miguel Wisnik e seus filhos, Marina e Guilherme, se apresentam em curta temporada na CAIXA Cultural Rio de Janeiro com o show O ovo e o voo, nos dias 02 e 03 de março de 2018 (sexta e sábado), às 19h. O espetáculo estreou em 2016, em São Paulo, e chega à cidade em formato reeditado e inédito, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal.

O repertório reúne um conjunto de canções compostas pelos três artistas. Algumas delas são parcerias inéditas, como Roma (Marina e José Miguel) e Estranha Religião (José Miguel e Guilherme). Outras são trabalhos com diferentes artistas, como é o caso de O jequitibá, composta por José Miguel Wisnik e pelo letrista Carlos Rennó; Rota natural, de Marina Wisnik e Alexandre Fontanetti; e a dupla Passatempo e Mãe, parcerias de Guilherme Wisnik com o carioca Mário Séve e com o compositor mineiro Flávio Henrique, respectivamente.

O público carioca poderá conferir, ainda, sucessos como Primeiro fundamento (José Miguel e Guilherme), gravada no cd Pérolas aos poucos (2003), de José Miguel; Miragem(Marina e José Miguel), gravada no primeiro CD de Marina; e Mortal Loucura, música de José Miguel sobre o poema de Gregório de Matos, interpretada por Maria Bethânia na novela Velho Chico (2016).

“O show combina a intimidade de uma relação familiar (o ovo) com a exterioridade de um evento público, de uma cena para ser apresentada (o voo). O título do show, palíndromo criado pela Marina, diz tudo!”, define Guilherme Wisnik. Marina complementa: “É um encontro artístico e familiar que celebra esse movimento cíclico tão próprio da arte e da vida: germinação, maturação, exposição, recolhimento. Do ovo ao voo e vice-versa.”

Ainda que fazendo parte de uma mesma família, os Wisnik se abrem para voos criativos e reflexivos em várias direções. José Miguel é professor de literatura, escritor, compositor, cantor e pianista; Guilherme é professor de História da Arte, crítico de arquitetura e compositor, lançando-se como intérprete; já Marina, é compositora, cantora, professora, atriz e poeta. Além de autora do palíndromo que dá nome ao espetáculo, ela tem dois CDs lançados: Na rua agora (2012) e Vás (2014).

Para subir ao palco da CAIXA Cultural Rio de Janeiro, foram convidados Alexandre Fontanetti (guitarra e violão, além de ser produtor musical de Marina Wisnik); Márcio Arantes (baixo, guitarra, vocais e violão), além de produtor do último trabalho de Zé Miguel Wisnik, Ná e Zé); Sérgio Reze (bateria e gongos melódicos), músico que acompanha Zé Miguel Wisnik há mais de dez anos, e coautor de uma canção com Marina.

Ficha técnica:

Piano e voz: Miguel Wisnik

Voz: Marina Wisnik

Voz: Guilherme Wisnik

Violão e guitarras: Alexandre Fontanetti

Baixo, violão, guitarra e vocais: Marcio Arantes

Bateria e gongos melódicos: Sérgio Reze

Luz: Daniela Sanchez

Som: Carlos Martau

Roadie: Luisinho Silva

Produção: Circus Produções

Direção de produção: Guto Ruocco

Produção executiva: Sandra Lacerda e Sérgia Percassi

Produção Local: Julianna Sá

Fotografia: Renato Mangolin

Projeto Gráfico: estúdio RISCO

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Serviço:

Show O ovo e o voo

Data: 02 e 03 de março de 2018 (sexta e sábado)

Horário: 19h

Duração: 90 min

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Teatro de Arena

Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca)

Telefone: (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Lotação: 226 lugares (mais 4 para cadeirantes)

Classificação Indicativa: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

