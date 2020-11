Shows de sertanejo ao Rock no VUMBORA BAR dentro do Mackenzie

“Eu e minhas amigas queríamos um local seguro, com shows e diferente, achamos!”. A declaração da cabeleireira Regina Celi Costa é quase uma unanimidade entre os frequentadores do VUMBORA BAR, novo empreendimento dentro do Sport Club Mackenzie, no Méier. No estacionamento do clube, em estilo rústico, coberto, com churrasqueira, mesas, oferecendo drinks variados, petiscos diversos, cervejas artesanais, telão com clipes e jogos do Brasileirão, a fila na porta é algo normal. Para ficar mais atrativo ainda a casa oferece música ao vivo de quarta a domingo. Felicidade para o público e para os artistas que tem um novo palco para se apresentar. Um alento com a pandemia. “A cultura foi a mais afetada e fazer shows nesse novo espaço tão bonito, com um público que canta do início ao fim é incrível” – festejou o ator e cantor Hugo Faro. Veja a programação do VUMBORA BAR

FABIO FIGUEIREDO anima a quarta com show de pop rock

Mas não é só Rock que FÁBIO FIGUEIREDO vai cantar neste dia 11, no palco do VUMBORA BAR. Ele e o batera Marcelo Paz vão fazer um show com muito Pop, flashback, e umas pitadas de MPB, a partir das 19h. ENTRADA FRANCA

QUINTANEJA vai balançar o VUMBORA BAR

Muito sertanejo para dar partida no final de semana, que tal? Então quem quiser pode dançar e curtir neste dia 12, a QUINTANEJA do VUMBORA BAR, com o DJ HENRIQUE NASCIMENTO e convidados.

I GOR GARRIDO estreia com Pop nacional e Internacional na sexta

Fazendo sua estreia no VUMBORA BAR o vocalista da banda ANJOS DA NOITE apresentará sucessos dançantes num estilo próprio para animar o público. Junto com seu irmão, Jayson, IGOR GARRIDO apresenta em seus shows um repertório dançante mas que também emociona a plateia.

No sábado vai ter show de pagode com o Grupo D’Boa

Sabadão para se jogar no samba. Assim vai ser o dia 14, com o grupo D’BOA no Vumbora. Apesar de tocar sucessos de todos os tempos, segundo o vocalista Rodrigo quando eles apresentam pagodes dos anos 90, “cara o povo se solta, sabe como é, música boa fica!”.

* Entrada sexta e sábado: R$ 10,00 para não sócios / Sócios do Mackenzie R$ 5,00 (com apresentação da carteira e comprovante de pagamento em dia).

* Abertura do bar 18h, mesas por ordem de chegada.

* Limite de público a 1/3 do total, distanciamento, oferecimento de álcool gel, medição de temperatura e solicitação para o uso de máscara.

Rua Dias da Cruz 561 – Méier. No estacionamento do NOVO SPORT CLUB MACKENZIE – tel (21) 2269 0082