Sindicato de Jornalistas do Rio promove Live sobre Feminicídio com especialista em direitos humanos

Nesta quinta 04/06, o Sindicato dos Jornalistas profissionais do Município do apresenta uma Live com o tema “Violência de Gênero”, a partir das 21h. A advogada Soraia Mendes, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas, especialista em Ciências Criminais e em Direitos Humanos baterá um papo com a diretora do SJPMRJ Clarisse Meireles, no instagram do sindicato @jornalistas_rio, falando sobre violência sexual e feminicídio.

– Ela vai abordar temas ligados ao assédio, quanto a discriminação e a violência contra as mulheres, mas claro que com a questão do preconceito racial sempre tão presente, a Dra. Soraia falará sobre isso – acrescenta a diretora de formação do SJPMRJ, Carmem Pereira.

Por ter atuado como coordenadora Nacional do Comitê para América Latina e Caribe de Defesa dos Direitos da Mulheres (CLADEM), Soraia Mendes tem vasta experiência e o Sindjors firmou convênio com o escritório da advogada para que sejam avaliados casos de jornalistas, encaminhados na busca de soluções, via plataformas digitais.

Apresentando a Live, que acontece no Instagram do sindicato, @jornalistas_rio, a diretora jurídica do sindicato, Clarisse Meireles, é integrante da Comissão Nacional de Mulheres da FENAJ (Federação Nacional de Jornalistas).

https://www.instagram.com/jornalistas_rio/?hl=pt-br