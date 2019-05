SORRISO MAROTO – CHININHA E PRÍNCIPE – MR. JON

Sorriso Maroto

Participação Mc Théo

31 De Maio/Sexta – Na Grande Rio – 22 Horas

Nesta sexta dia 31, vai acontecer a sétima edição da SANTA FARRA, evento que acontece mensalmente na Cidade Maravilhosa, sempre num local diferente. Desta vez acontecerá na Quadra da Grande Rio.

Nesta edição, o Sorrido Maroto é a grande atração, mas sem menos importância, a dupla dinâmica do pagode, Chininha & Príncipe. Claro que no Rio, o funk não pode ficar de fora, um convidado pra lá de especial, o funkeiro catarinense, Mr. Jon, isso mesmo, de Santa Catarina é convidado para comandar o Batidão, com participação do carioca do Morro Do São Carlos, MC Théo.

Já no calendário de eventos do Rio, aconteceria de 2 em 2 meses, mas virou mensal e itinerante. Já passou pelo Maracanazinho, Niterói, Ilha Do Governador, Na Beija Flor de Nilópolis, Copacabana, nesta edição no templo vermelho e branco do samba em Caxias.

Sorriso Maroto, formado em 1997, tem os 05 integrantes desde sua formação, Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr (violão e vocal), Vinicius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), que se juntaram como uma brincadeira de amigos no Grajaú, da Zona Norte do Rio de Janeiro. De lá para cá não pararam de fazer sucesso em todo o país.

Atualmente está na estrada com a nova turnê baseada no projeto audiovisual “Sorriso Maroto Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores”, gravado no começo do ano, no Rio de Janeiro.

Ao Cubo, Ao Vivo, Em Cores foi gravado em meados de janeiro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o novo projeto contou com uma estrutura inovadora. Em um cenário em formato de cubo com painéis de luzes coloridas, o grupo, posicionado ao centro sob um pequeno palco quadrado, se apresentou para uma plateia de 300 fãs – tudo isso registrado por aparelhos celulares que transitavam pelo cenário. As participações especiais ficaram por conta de Dilsinho e Ferrugem.

No repertório do show, o grupo mistura algumas das 11 músicas do novo projeto como Escondido dos Seus Pais (que já acumula mais de 2 milhões de visualizações no Youtube), Me Arrependi, Reprise, 50 Vezes e Outros Ideais, com os clássicos e sucessos da banda, entre eles Dependente, Assim Você Mata o Papai, 1 Metro e 65, Guerra Fria e Futuro Prometido.

A dupla Chininha & Príncipe, eram do grupo Nosso Sentimento, formado em 2001, conhecido por seu pagode romântico em todo o Brasil.

No dia 11 de maio/2017, a quadra da Tradição foi palco da gravação do primeiro DVD, da dupla. Os pagodeiros levaram os fãs para “Londres” com várias participações especiais, como: Belo, Leo Santana, Dilsinho e Ferrugem e Mc Maneirinho.

A dupla é recordista em visualizações no Youtube. No clipe de “Adeus” foram mais de cinco milhões, enquanto “Me usa e some” mais três milhões e a atual das rádios, “Pai do filho dela”, com mais de 10 milhões.

No set list da noite, todas as canções citadas acima, além de muitos outros sucessos.

Mr. Jon, com mais de 15 anos de estrada começou cedo. Integrou as bandas Studium 7 e Classe A. Por nove anos foi integrante do grupo Lokamania e realizou diversos trabalhos, como a gravação do DVD Pagonejo Sunset, realizada no Sul de SC, no Balneário Rincão. – O álbum mistura do pagode e sertanejo contou com a participação de Thiago Brava. “Dá Colinho Pro Neném”, carro chefe do DVD virou hit nacional no sertanejo.

Em 2016 resolveu apostar tudo no funk melody. A amizade com o cantor Wesley Safadão foi ponte para chegar ao canal do Youtube, Kondzilla, onde gravou “Ta Gostosin”. No repertório da noite, além de autorais, sucessos do momento.

Vai ter ainda o Mc Théo como convidado, que vai lançar sua nova música de trabalho, “Favela”, além de lembrar sucessos do MC Marcinho e uma homenagem ao MC Sapão cantando um de seus hits.

No comando das carrapetas entre um show e outro, o DJ Juninho 22 – – Tropa Da Colômbia.

Menores de idade não entram e é necessário a apresentação de documento com foto. Diversas são as opções de ingressos, mesas, pista vip, pista comum e camarote. Os ingressos podem ser adquiridos em todas as lojas South dos Shoppings do Rio e Baixada, na Grande Rio e ainda pelo site: https://bit.ly/2VJ5uUK. Abertura dos portões ás 22 horas.

SERVIÇO:

SANTA FARRA 7ª EDIÇÃO

Atrações: ►► SORRISO MAROTO

► CHINHINHA & PRÍNCIPE

► MR. JON

► MC THÉO

► DJ JUNINHO 22

Data: ►► 31 de Maio

Local: ►► Quadra Da Grande Rio

Endereço: ►► Rua Wallace Soares, 05 e 66, Caxias

Horário: ►► A partir das 22 horas

Ingressos: ►► UNISSEX

► Pista: Meia Promocional R$ 20

► Pista Vip: Promocional R$ 40

► Camarote: R$ 800 – P/15 pessoas

Vendas: ►► Sujeito a Lotação

► Lojas South em todos os shoppings do Rio e Grande Rio

► Pelo site: https://bit.ly/2Iw0AoQ

►Pelos contatos: 21 99026-5816 (Cel e Whats).

F. Etária: ►► 18 anos

Informações: ►► Pelo cel: 21 99026-5816

► Instagram: @santafarrario

► Facebook : https://www.facebook.com/events/280360139535049/?active_tab=about

Realização: ►► Santa Farra RJ