Spa Urbano de luxo oferece tratamento completo para se preparar para o verão!

Situado no Vogue Fashion Hotel, o MVogue Spa é o lugar ideal para relaxar, se cuidar e preparar corpo e alma para a temporada mais esperada do ano!

Com a chegada dos dias mais quentes, nada melhor que tirar um tempinho para se cuidar e colocar a beleza em dia para desfrutar do melhor do verão! Pensando nisso, o MVogue Spa criou o Day Spa Detox Verão que inclui inúmeros procedimentos especialmente pensados para aproveitar o melhor do sol e da praia.

Além de drenagem linfática corporal e facial, o Spa Detox Verão também inclui máscara de ouro e esfoliação facial, além de massagem modeladora. Os rituais deixam a pele lisinha e pronta para dar início a um bronzeado perfeito, além de também ajudarem a eliminar toxinas e a reduzir a retenção de líquidos. Para arrematar essa experiência revitalizante, um refrescante suco detox é oferecido às clientes. O ritual é ideal para quem deseja relaxar e desfilar um visual impecável nas festas de fim de ano!

Serviço:

MVogue Spa

Av. das Américas 8.585, Cobertura Roof Top – Vogue Square Fashion Hotel – Barra da Tijuca

Agendamento: 99959-9950