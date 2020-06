Rio Notícias

O que é um Sponsored Article?

O que é um Sponsored Article? É um Artigo que o Patrocinador oferece aos sites, blogs, jornais ou revistas, pagando aos mesmos para que a matéria seja publicada. As mídias têm que manter as publicações eternamente.

A quem esse artigo é dedicado?

Este artigo é dedicado a curiosos de marketing digital, estudantes, empresas de marketing digital, agências de publicidade e agências de propaganda.

Muito relevante e esclarecedor, pela importância do assunto. Aqui está indicada a melhor maneira de anunciar na imprensa e mídia no Brasil e no Rio de Janeiro.

Mas qual a importância de escolher aonde publicar?

Em pesquisa no Google, vários serviços foram encontrados

É preciso lembrar que o objetivo é encontrar o melhor site para hospedar artigos patrocinados no Brasil e no Rio de Janeiro.

Mas quanto custa para publicar um sponsored article?

Tudo vai depender da qualidade do veículo (site) aonde será publicado.

Mas existem outros formatos e valores?

O Sponsored Article existe ainda de outra forma. O Patrocinador paga um valor mais alto para que um site, blog, jornal ou revista crie o texto e Publique. As mídias têm que manter as publicações eternamente.

Para esta opção, O valor custa aproximadamente 150 euros.

Recebendo muitos acessos diretos

O mais interessante é a exposição que a sua empresa terá dentro de um Grande Portal.

Já imaginou quando o site da sua empresa começar a receber muitos acessos diretos, que podem se converter em lucro para você?

Publicar aonde tenha enorme visualização

Existem diversas mídias que abrem espaço para esta modalidade de publicação.

Muitos são até confiáveis.: mantém as publicações eternamente. Mas são poucos que mostram o número de acessos às matérias.

O mais confiável de todos, com uma enorme visualização, é o Portal Rionotícias

Vários nomes para o mesmo serviço:

Pesquisando nos idiomas portiguês, inglês e espanhol. no Google, encontrei alguns serviços oferecidos

