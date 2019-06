Colônia de Férias do SPORT CLUB MACKENZIE tera brincadeiras, esportes e muita dança

O Sport Club Mackenzie, no Méier, abriu inscrições para sua Colônia de Férias quando a criançada vai se divertir não só com muito esporte e brincadeiras, mas também vai dançar! É o que conta o Professor Guto Adyala, bastante conhecido na região do Grande Méier.

– Vamos entreter meninas e meninos com aquelas brincadeiras clássicas como amarelinha, pique e também esportes variados. Vamos também incentivar para que eles saibam trabalhar em equipe através de jogos. E claro que a dança, minha especialidade, não vai ficar de fora, inclusive na piscina! – lembra o professor.

De 15 a 28 de julho, das 13h às 17h, o ginásio, parque aquático e salões vão ser da garotada, de 4 a 11 anos. Todas as turmas serão sempre orientadas, segundo Guto, por professores ou acadêmicos, coordenados pelo professor de educação física, com segurança, “papais e responsáveis podem ficar tranquilos, pois o Mackenzie tem ótima infraestrutura e eles vão estar seguros” – garante o professor Guto Adyala.

Colônia de Férias do MACKENZIE

Não Sócio: R$ 180,00 / Sócio: R$ 90,00. Irmã/irmão tem desconto de 50% – Inscrições no clube, Rua Dias da Cruz, 561 Méier – Informações: 2269-0082