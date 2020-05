Startup carioca de games conclui projeto vencedor de concurso da ONU

Acelerada pelo StartupRio, do Governo do Estado do Rio, Delta Arcade criou o “Cidade do Amanhã”.

O game “Cidade do Amanhã”, vencedor do concurso da Organização das Nações Unidas (ONU), teve o projeto final aprovado nesta quarta-feira (20/05). O jogo da Delta Arcade venceu o 1° Concurso de Jogos Digitais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A startup carioca começou no processo de aceleração do StartupRio, do Governo do Estado do , que é o único programa para o desenvolvimento e aceleração para games do Brasil.

O concurso da ONU, com o tema central Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 16, teve como foco promover sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionar o acesso à justiça e construir instituições eficazes. A premiação foi realizada em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o programa Nordic Dialogues.

O game “Cidade do Amanhã” é um jogo virtual de cartas e estratégia para estimular jovens a pensarem nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e incentivar a participação social. Nele, os jogadores assumem o papel de um personagem e devem tomar decisões que levam a cidade rumo ao desenvolvimento sustentável.

O resultado do concurso saiu em dezembro de 2019 e a equipe vencedora recebeu apoio financeiro para desenvolver o projeto do game, que acabou de ser finalizado e aprovado. O jogo é livre para todas as idades, sendo mais indicado para alunos do final do fundamental II e ensino médio, na faixa etária de 11 a 15 anos. A Delta Arcade concorreu com cerca de 20 outras startups.

Para o CEO do game “Cidade do Amanhã”, Paulo Eduardo Aragon, que recebeu a premiação em um evento no escritório da ONU em Brasília, vencer um concurso da representatividade das Nações Unidas mostra o potencial transformador dos jogos:

“A premiação foi muito importante pela possibilidade de testar a metodologia criada pelo estúdio para otimizar o resultado positivo dos jogos na educação; pela experiência adquirida em lidar com um cliente das proporções das Nações Unidas e a oportunidade de termos em nosso portfólio um produto desenvolvido para a ONU”, ressaltou o jovem, que integra o grupo com outros quatros participantes.

A Delta Arcade participou da 4ª edição do edital do StartupRio, programa vinculado à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) do Rio de Janeiro. Paulo Aragon destacou a importância de participar do processo de aceleração do programa:

“Aprendemos a transformar o que, inicialmente, era apenas o sonho de cinco 5 jovens que queriam trabalhar com jogos em um modelo de negócios viável. Hoje, a equipe está mais madura, com visão de mercado, técnicas sólidas de produção e muita disposição de entrar de cabeça no mercado” enfatizou.

O coordenador-geral do StartupRio, Paulo Espanha, destacou o papel do Programa como sendo o único para o desenvolvimento e aceleração de games no Brasil:

As empresas desenvolvedoras de Games tem apresentado um constante crescimento ao longo dos últimos anos. O Rio de Janeiro tem o segundo maior coletivo de empresas desenvolvedoras de Games do Brasil. Estamos entre um dos 5 maiores mercados de games do mundo. O StartupRio é um dos raros, senão o único, programa de fomento bancado por Governos Estaduais do país. Estamos confiantes de seguir multiplicando a iniciativa de trazer mais Games e consolidando o StartupRio como o mais desejável Programa de Aceleração para a indústria de Games do Brasil.”

Inscrições abertas para novo edital do StartupRio

O StartupRio está com inscrições abertas para o edital da 5ª edição do Programa Startup Rio 2020 – Apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital no Estado do Rio de Janeiro. O novo prazo vai até 29 de maio. O edital terá o valor total de R$ 6 milhões e vai contemplar 10 cidades do estado.

Atualmente, 46 startups são aceleradas pelo StartupRio e funcionam gratuitamente no espaço de co-working do programa com mais de 1.000m², no Catete, na Zona Sul. No total, 116 startups já receberam o fomento do Governo do Estado do Rio, em seis anos.

Link para o edital:

http://www.faperj.br/downloads/Edital_N%C2%BA_22_Startup_Rio_2020.pdf