Startup Chinesa lança fone de ouvido que traduz mais de vinte idiomas incluindo o português

Viajar sem saber falar uma única palavra do idioma local pode não ser mais um problema graças ao WT2. A startup chinesa Timekettle criou o fone de ouvido e tradutor que, quando conectados um ao outro e a um aplicativo próprio, traduz em tempo real conversas realizadas em 20 idiomas.

O fone WT2 traduz idiomas como inglês, português, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, holandês, sueco, dinamarquês, norueguês, catalão e árabe e o funcionamento é simples: os fones precisam estar carregados e ligados ao aplicativo, que está disponível em plataformas Android ou iOS.

No smartphone também é necessário selecionar os idiomas em que a conversa será feita. As falas de ambos os lados são identificadas e enviadas ao app, que faz a tradução simultânea e envia a nova versão para o fone do receptor. Falas de até 15 segundos podem ser traduzidas por vez.

Há também modos de uso em que os usuários precisam tocar os fones após falarem, para que a frase seja enviada ao interlocutor. Isso para evitar que vozes terceiras possam ser identificadas e traduzidas de forma não intencional em ambientes barulhentos, por exemplo. Segundo o fundador da Timekettle, o chinês Wells Tu, o intuito é acabar com as fronteiras culturais.

– Queremos encorajar pessoas a se comunicarem sem barreiras de línguas estrangeiras, para isso o WT2 combina os serviços de tradução de Google e Microsoft, aliados a uma tecnologia de diminuição de ruídos externos, para oferecer uma tradução confiável. Ele está programado também para identificar os vários sotaques de um mesmo idioma: o inglês australiano, por exemplo, que carrega entonações diferentes do original britânico. Temos 95% de confiabilidade nas traduções – garante Wells Tu

O WT2, foi viabilizado graças a um crowdfunding no Kickstarter que arrecadou US$ 277 mil (R$ 1.035) para viabilizar a produção e pode ser comprado pelo https://www.timekettle.co/.

O empresário Tu adianta que já há uma nova versão do fone WT2 sendo viabilizada que incluirá mais 15 idiomas e também a possibilidade de uso off-line (no lançamento inicial, uma conexão à internet é necessária).

O WT2 está à venda no https://www.timekettle.co/. por $99.99 USD, cerca de R$ 498,00