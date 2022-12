Stephan Barcha ganha o Troféu Roberto Marinho

Personalidades do mundo do hipismo, entre criadores de cavalos, técnicos, tratadores, grandes cavaleiros e Amazonas, e da alta sociedade carioca foram na Sociedade Hípica Brasileira comemorar o 84o aniversário e vibrar com a última prova do Grand Slam deste ano; o Troféu Perpétuo Roberto Marinho. O primeiro lugar do pódio foi do conjunto Stephan Barcha e Chevaux Hex Lup, que, além do troféu recebido das mãos do presidente da SHB, Antônio Mello, ganhou 120mil reais. Como o cavaleiro venceu também o Grand Slam geral, ele foi premiado também com um VW Nivus 0km, oferecido pelo Grupo AB Abolição.

“Eu já tinha ganhado todos os grandes prêmios do Brasil e faltava esse, que era meu sonho. Tudo foi exatamente como imaginei, cada detalhe”, disse Stephan.

O torneio comemorativo do aniversário durou 5 dias e teve mais de 200 inscritos de todo o Brasil. No encerramento do primeiro dia, quarta, foi a vez da Copa Sabemi com obstáculos de 1,50 e premiação de 35mil reais. O primeiro lugar no pódio foi do conjunto José Roberto Reynoso Fernandez Filho e Cornet Dor JMEN, no segundo dia Ivo Roza Filho e HFB Caledonia venceram a prova Santa Cecília com obstáculos de 1,35m e 15mil reais de premiação. No dia seguinte foi a vez da prova Santo Antonio, com obstáculos de 1,40m e premiação em dinheiro de 15mil reais. O primeiro lugar no pódio foi de Ivo Roza Filho com Horse A Porter Enjoy da Cabana.

A última prova do sábado foi a BTG Pactual, uma das mais disputadas do campeonato, já que valia como pontuação para a Copa do Mundo de Hipismo do ano que vem e a premiação em dinheiro foi de 200mil reais. Com obstáculos de 1,55m, o vencedor foi Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e a égua DTC Princess De ReVel. “Como é um dos três prêmios mais importantes do Brasil a dificuldade é acima da média e os cavaleiros estão muito bem preparados. Por isso temos que estar igualmente preparados, o cavalo tem que estar num bom dia e tem também que estar num dia escolhido por Deus. Estou muito feliz mesmo de ter tido essa vitória,” explicou Doda.

O sábado também foi o dia de mais emoção quando o presidente da SHB fez uma homenagem aos funcionários mais antigos do clube ao lado do ex-presidente da SHB, o grande cavaleiro Antônio Alegria Simões, e foi a segunda edição do Troféu Perpétua Rodolpho Figueira de Mello, criado pela Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro para homenagear o presidente e amante de hipismo que faleceu em 2020. A esposa de Rodolpho, jornalista Ana Cristina Guimarães, o irmão Paulo, que também monta, o filho e a atual presidente da Federação, Alejandra Fernandez, fizeram questão de entregar o prêmio, que é uma escultura de um cavalo em cristal Swarowski, ao vencedor José Roberto Reynoso Fernandez FIlho e seu cavalo Domenico. “Somos uma família de hipismo. Éramos quatro irmãos e o Rodolpho era o mais velho e meu pai também montava. Rodolpho foi presidente da federação e quando ele faleceu a federação decidiu criar o troféu perpétuo para homenageá-lo. Ficamos muito emocionados com a homenagem,” explicou Paulo Figueira de Mello.

O dia terminou com a final do XTC Longines de equipes que foi vencido pela equipe Imperium. Durante o torneio a equipe brasileira que ganhou o Campeonato Sul-Americano de Hipismo, Marcio Appel, Pedro Henrique de Resende Nunes, Marcio Carvalho Jorge e Carlos Parro também foi homenageada. Eles receberam troféus das mãos do presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, Fernando Sperb, para comemorar a vitória na Argentina. “Foi uma grande festa com todos os melhores cavaleiros do Brasil juntos. Esperamos repetir a dose e melhorar cada vez mais o esporte equestre do Rio de Janeiro. Foi muito importante o apoio de grandes patrocinadores e esperamos renovar as parcerias e assim poder trazer os grandes cavaleiros para competir aqui,” explicou Antônio Mello, presidente da SHB.

UM GRANDE HAPPENING

Além da competição, o aniversário da hípica se tornou um grande happening com food Trucks, lounges dos patrocinadores, DJs tarimbados para as

confraternizações diárias todas as noites depois das competições. O spa da hípica montou um lounge ao ar livre com reflexologia, shiatsu e escalda pés, que atendeu desde os espectadores até os atletas. “Temos vários tipos de massagens e terapias e falamos com o cliente antes para usar nele o que ele precisa. Os atletas também fazem uso do nosso trabalho para relaxar entre as competições”, explicou o massoterapeuta Bueno.

No último dia, antes do Troféu Perpétuo Roberto Marinho, o presidente da sociedade Antônio Mello cantou parabéns com todos os presentes e juntos assopraram as velas de 84 anos do clube.