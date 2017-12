Stevie B comanda Mega Baile no Engenhão

O rei do Funk Melody vai comandar a festa ‘EU AMO BAILE FUNK”, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste sábado, 23 de dezembro, a partir das 21h, relembrando sucessos que fizeram a cabeça da geração 80.

Ainda dominando as pistas das festas de Flash Back o cantor norte americano vai apresentar canções como Pump That Body, Because I Love You, Spring Love e outras promovendo um grande bailão no estádio

Abrindo a festa Willian e Duda, Danda e Tafarel, Coiote e Raposão, MC Cacau, DJ Grandmaster Raphael e DJ Cidinho vão aquecer o público

– É uma atração inédita na Zona Norte e temos certeza que vai atrair um grande público. Esse cara marca a minha vida há pelo menos 27 anos, Mr. Stevie B! É quase que um sonho estar produzindo o seu show no Estádio Nilton Santos – Vibra o produtor e DJ Cidinho da Rádio Transamérica

SERVIÇO

Stevie B – Eu Amo Baile Funk, sábado, 23/12, a partir das 21h – Estádio Nilton Santos – Platô Sul

Ingressos: – Lojas South, Loja oficial do Botafogo – Ala Norte 2

Venda online: https://goo.gl/qaQecY

A partir de R$ 40.00

Classificação: 18 anos