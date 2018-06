Stilo Barra Rio, churrasco e transmissão dos jogos

Churra na Barra

Hotel Laghetto Stilo Barra Rio promove transmissão do jogo do Brasil com churrasco na estreia da seleção na Copa

A rede de hotéis pioneira no Rio Grande do Sul com sua primeira unidade localizada fora do estado, na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, promove uma festa para os cariocas vivenciarem o melhor da experiência gaúcha, no domingo (17/6).

No dia da estreia do Brasil na Copa, o hotel realiza o Churra na Barras, na área de piscina, oferecendo o melhor da gastronomia e dos cortes gaúchos, incluindo acompanhamentos, além da transmissão do jogo da seleção brasileira contra a Suíça.

No evento haverá a presença da equipe de churrasco O Luxo Gaúcho com chefs cariocas convidados que farão cortes típicos do assado gaúcho, como Ancho e Vazio.

“A ideia é aproximar os cariocas da hospitalidade e costumes gaúchos, assim como fazer com que os gaúchos que moram no Rio se sintam em casa”, diz a gerente-geral do hotel, Christine Gehring.

Além do churrasco, haverá shots de bebida a cada gol de seleção para comemorar e sobremesas da Serra Gaúcha, como ambrosia e sagu.

Outro destaque é o sorteio de duas diárias (exceto em datas comemorativas) em qualquer hotel da rede, caso o Brasil vença a partida.

O evento tem a curadoria do site Eu Tenho Visto, de Jaqueline Sant Anna Pegoraro e da empresa O Luxo do Gaúcho, de Luciano Medeiros. O casal vive na ponte aérea Rio-Poá e pretendem realizar uma série de eventos no hotel, trazendo o churrasco gaúcho para o Rio e se unindo com os chefs cariocas como Iury Bahia e Ogro Neves.

Churra na Barra

Preço: R$ 120

Horário: das 13h às 17h

Loca: Hotel Laghetto Stilo Barra Rio

Reservas: (21) 3509-9000

Endereço: Avenida Lúcio Costa, 5.650, altura do posto 7 – Barra da Tijuca

Mais informações: (21) 3509-9000 e www.laghettobarrario.com.br​