Studygramer dá dicas de estudo, organização e motiva estudantes em suas redes sociais.

A brasiliense, Cristina Vasconcelos da Natividade Roeder, 28 anos, conhecida como Liz haueer e gerenciadora do perfil de estudos @merdgram.

Em entrevista, declara que virou influenciadora digital por acaso.

Após algumas aprovações e a decisão de estudar em casa , depois de 5 anos de uma rotina intensa de estudo em cursinhos pré vestibulares. No início de 2019, a pedido de alguns amigos que gostavam dos seus farmosos mapas mentais decidiu criar um instagram para compartilhar seus tão desejados mapas mentais, assim como, sua rotina de estudo, macetes, dicas organização e resumos. Passando a usar a plataforma como meio de comunicação com alguns amigos Olimpo, seu antigo cursinho.

Liz acredita que seu Instagram bombou após disponibilizar de forma gratuita um planner de organização que ela criou. Conta que fez o planner para sua organização pessoal e controle dos simulados, leituras, conteúdos, redações, uma espécie de agenda com todas as demandas que ela precisava para manter a sua rotina do cursinho e a sua nova realidade como universitária. após mostrar nos stories seu planner teve uma procura inesperada com uma demanda de mais de 5 mil pessoas! Devido o grande sucesso o planner ele já está em sua 3° edição. Conta Liz que inclusive fez uma edição específica para Ligas acadêmicas de medicina, como a, LAGOF – Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade FACERES – Universidade particular na Região Administrativa de São José do Rio Preto, São Paulo.

Com um público de 70.5 mil seguidores e com parcerias com plataformas de estudo ela conta com vários cupons de descontos para seus seguidores terem acesso com desconto as plataformas que ela utiliza.

