“Super Odair” é sucesso na rede social e exemplo de superação

A história começou em Santa Maria da Boa Vista, cidade do interior de Pernambuco, quando os pais de Odair se separaram.

Com apenas dois anos de idade ele perdeu o contato total com a mãe. Desde muito cedo teve que ajudar no sustento da casa trabalhando com a produção de carvão. O trabalho era duro e além de ter doenças respiratórias, sofria bullying devido a sua aparência afetada pelo contato com o carvão.

Odair passou por muitas dificuldades: passou fome, dormiu na rua, morou de favor na casa dos outros. Sua história de vida é cheia de obstáculos, os quais foram superados devido a sua força de vontade e ao grande sonho de ser artista.

“Eu gostava de ler entrevistas e assistir programas de TV. Desde pequeno mesmo, sem entender nada, já era um pouco artista. Já tinha arte como uma coisa que um dia talvez fosse me libertar”, conta Odair.

Apesar de ter nascido em outra cidade, Odair reconhece que seu crescimento profissional foi em Petrolina (Pernambuco). E, hoje faz vídeos de humor para a internet, tendo seu instagram repleto de seguidores, onde já atingiu a marca de mais de 400 mil pessoas.

Ele conta que teve como inspiração a sua história de vida e o jeito engraçado de seu pai. Além de acompanhar estrelas da internet como Whindersson Nunes e Marcos Veras.

Odair se considera um super-herói e por isso quem quiser acompnahr seus trabalhos é só digitar nas redes sócias “superodair”.

“Eu me sinto o Super Herói de Petrolina. O super Odair. Petrolina, essa cidade me fez homem e me retornou esperança. Cresci muito. Eu a amo demais esse lugar”, declara o humorista.

Com a carreira em plena ascensão, Odair projeta levar seu trabalho um dia para o teatro e para a televisão. Por enquanto, ele está aproveitando o momento para amadurecer seus textos e sua atuação com artista e roteirista.