Supermercado Rafinha se destaca no combate ao corona vírus

O supermercado Rafinha, presente na cidade de Itaperuna, no interior do Estado do Rio de Janeiro, vem ganhando notoriedade frente aos seus concorrentes. Em tempos de corona vírus, o dono do estabelecimento, preocupado com a situação atual no mundo, reagiu de forma verdadeiramente humana junto aos seus funcionários e clientes.

Todos os trabalhadores do supermercado estão trabalhando com proteção de luvas e máscaras e para os consumidores, disponibilizou um lavabo para que as pessoas possam fazer uma higiene mínima antes de frequentar o estabelecimento e realizar suas compras.

Enquanto muitos comerciantes estão preocupados apenas em ganhar dinheiro, o supermercado Rafinha está orientando as pessoas que não venham com suas famílias ou acompanhados de amigos para que não crie aglomeração e risco de contaminação com o corona vírus. Que apenas uma pessoa possa realizar esta tarefa de cunho doméstico em prol de um bem coletivo. É para o bem de todos nós!